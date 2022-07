Dr. Árvay Anita a Sasszemklinika intézetvezető főorvosa maga is szemüveges volt. Pontosan tudja, milyen nyűgökkel és nehézségekkel jár ez a mindennapokban. Ő is a lézeres szemműtétnek köszönheti éles látását, így nála jobban senki nem tudhatja, milyen „ajándékot” kapnak a páciensek, hála a modern orvostudománynak. A rutinos szemész szakorvos vezet be minket a No-Touch kezelés rejtelmeibe. Ez a ma elérhető egyik legmodernebb, fájdalommentes beavatkozás. Gyors látásjavulást eredményez, vagyis már a műtőben megtapasztalható a jobb látás úgy, hogy a szemünkhöz hozzá sem kell érni.

Nézze meg a lézeres szemműtét utáni első pillanatokat!

Kezdjük a legelején! Anno, amikor még szemüveget kellett viselnie, zavarta?

„Igen, a munkámat gyakran megnehezítette. A költségekről ne is beszéljünk, mindenki tudja, milyen drágák a jó szemüvegkeretek. De ugyancsak nem egy olcsó mulatság kontaktlencsét viselni, azzal is rengeteg a kiadás. A lézeres szemműtét ára ugyan egy egyszeri nagyobb költség, de akár 3-4 év alatt behozhatja az árát.”

A gazdaságossági szempontokon túl miért ajánlja még a No-Touch eljárást?

„Mert elképesztően hatékony a rövidlátás korrigálására, még -12 dipotriás látásromlás esetén is. A No-Touch eljárással kezelt ügyfeleinktől nagyon jó visszajelzéseket kapunk, boldogok, mert sokkal könnyebb lett az életük.”

Sem mechanikai eszközzel, sem kézzel...!

Hinni lehet az eljárás nevének? Tényleg érintés nélkül javítják meg a látásunkat?

Így van. Kis túlzással azt mondhatom, a lézer csinál mindent. Persze szigorú orvosi és műszaki kontroll mellett, de száz százalékig precízen, fájdalommentesen és hibátlanul. Az is fontos, hogy a mi klinikánknak van idehaza ebben az eljárásban a legnagyobb tapasztalta. Szóval aki ránk bízza magát, az teljesen nyugodt lehet. És az eddig elmondottakon túl még egy fontos információ: a korszerű lézernek egy dipotria eltüntetésére másfél másodpercre sincs szüksége, az egész beavatkozás nem tart tovább 4-6 percnél.

Ezt nem könnyű elhinni!

„Ahogy mondja! A páciensek gyakran még a műtét után is hitetlenkednek, megdöbbennek, hogy ilyen gyorsan és ilyen könnyen túl vannak az egészen.”

Nem csak utólag vagyunk okosak

Mindenki alkalmas a lézeres látásjavításra?

„Örülnék, ha rávághatnám, igen, de sajnos az az igazság, hogy minden tíz emberből csak hat-hét. Ezért is szoktam a hezitálóknak javasolni: előbb vizsgáltassák meg magukat, ráérnek utána rágódni a dolgon. Egyébként egy rendkívül alapos alkalmassági vizsgálatot végzünk a műtét előtt, ami után nagyon pontos képet kapunk a páciens szemének minden vetületéről. Magyarországon ennél nincs komplexebb szemészeti vizsgálat, szemenként 150-200 ezer adatot rögzítünk.

Most mondjam megint azt, hogy ezt nehéz elhinni?

„Mondhatja, de ez akkor is tényszerűen így van! Itt a klinikán az az alapelv, hogy a vizsgálat ugyanolyan fontos, mint maga a lézeres eljárás. Negyedszázadnyi tapasztalattal a hátunk mögött, támaszkodva a csúcstechnikás műszereinkre nagyon nagy pontossággal meg tudjuk mondani, hogy mi lesz a lézeres szemműtét eredménye, mekkora javulást érhetünk el a beavatkozással. És hogy lássák, nem a levegőbe beszélünk erre írásos garanciát vállalunk.”

Mivel nyugtatja meg azokat, akik még mindig aggódnak, hogy valami malőr miatt elveszthetik a látásukat?

„Több mint 120 ezer lézeres látásjavításon vagyunk túl, kiváló orvosainak több ilyen beavatkozást végeztek, mint a többi hazai klinika szakemberei összesen. S mivel, mint előbb említettem, meglehetősen régóta végzünk lézeres látásjavítást, a hosszú távú hatásokról is képet tudunk alkotni. A tíz-húsz éve szemműtéten átesett pácienseinktől rendkívül értékes visszajelzéseket kapunk, ezeket a tapasztalatokat aztán beépítjük a napi munkánkba. És még valami, ami megnyugvásra ad okot: csak olyan kezeléseket végzünk, amelyek a Földgolyó legjobb hírű klinikáin már bizonyítottak.

Azonnali látásjavulás, gyors visszatérés a mindennapokba

Mire számítsanak a beavatkozáson átesett páciensek? Meddig vannak korlátozva a műtét után?

Az eljárás ebből a szempontból is elképesztően hatékony. Mindjárt mondhatja megint, hogy ezt nem könnyű elhinni! Ugyanis a lézeres szemműtét után a paciensek már a műtőasztalról felülve is jobban látnak, és egyáltalán nincs szükség a műtött szem bekötésére. Hamar visszatérhetnek a hétköznapokban, négy-öt nap múlva mehetnek dolgozni, pár nap elteltével sportolhatnak, autót vezethetnek.

A beszélgetés végén, amolyan összegzésként mit tanácsol a rövidlátóknak?

Ha unják a sok gondot a szemüveggel, kontaktlencsével, mihamarabb tudják meg, elvégezhető-e az ő esetükben a látásjavító kezelés. Az alkalmassági vizsgálattal nem veszíthetnek semmit, bátran vágjanak bele. És ha döntöttek, válasszák a legtapasztaltabb klinikát, a legtapasztaltabb orvosi gárdát! Higgyék el: páratlan élmény, ha az ember élesen lát.