- A nyolcas szám a numerológiában a jó szerencse mellett az erő, egyensúly, méltányosság és jutalom kifejezője. Az elmúlt években mindezekre szükségünk volt, és kitartásra minden akadály, probléma megoldásához. Másik jelentése, hogy összeköti a múltat a jövővel, a földet az éggel. Aki ismer, tudhatja rólam, mennyire fontosak számomra a gyökereim, a falu múltja, jelene és jövője is egyben. Fontos, hogy elődeim büszkén nézzenek le rám, hogy méltó módon tevékenykedem Újcsanálos épülésén, szépülésén, fejlődésén. – vallja Csáki Lajos.

- Mik a fejlődés főbb elemei?

- A községünkből elszármazott visszalátogató díszpolgárunk dicsérte nemrég a megszámlálhatatlannak tűnő változást. Valóban áldás kísérte az elmúlt évek munkáját. Így fogalmazott: „Újcsanálos egy ékszerdoboz a dombtetőn.”

Hatalmas mérföldkőnek számított a rendkívül rossz állapotban lévő bekötőút felújítása.

– Csáki Lajos, polgármester

Büszkélkedhetünk a Református Templomunk, a Polgármesteri Hivatal, az Orvosi rendelőnk, a református parókia, a klubház-ikerház, temetőnk ravatalozójának udvara és számos utca, járda modernizálásával, újjá építésével. Hamarosan megkezdődik régi iskolaépületünk, a Közösségi Színtér épületének felújítása. Több pályázatunk vár elbírálásra. Nagyon fontos volna az iskola épületének, a játszóterünknek és a Rákóczi utcának a felújítása.

Forrás: Kulcs Magazin

Pusztán saját erőből mindez nem sikerülhetne. Hálásak vagyunk többek között a Magyar Falu program kínálta lehetőségekért, Magyarország Kormányának támogatásáért és országgyűlési képviselőnk, Dr. Koncz Zsófia lelkiismeretes, odaadó tevékenykedéséért.

Közösségi életünknek is voltak kiemelkedő eseményei. A Csanálosok Vigadalma - IV. Tök-Jó Fesztivál az erdélyi testvértelepülésünkkel való kapcsolaton nyugszik. Változatos programokkal, neves fellépőkkel számos érdeklődőt vonzott a környékbeli településekről is. A néphagyományok, a falusi élet kincsei, lovaglás, népi játszótér mind-mind nagy népszerűségnek örvendett. Egy közös, jelképes faültetéssel szeretnénk hagyományt teremteni a jövőre nézve. Az „Együtt dobban a szívünk” – Hagyományőrző programsorozat hasonló alapokon nyugszik. Ennek keretében tartottuk meg a helyi hagyományokat, az október 6-i fáklyás menettel emlékeztünk nemzetünk hőseire. Ilyenkor még a legkisebb gyermekek is gyertyával kezükben szavalnak lelkesen. Az Idősek napja – Nagyszüleink az élő történelemkönyvek arra figyelmeztet mindenkit, hogy tiszteljük a szép korba érkező, előttünk példaként járó testvéreinket. Kántálás, betlehemezés. Szenteste a református templomunkban tartottuk meg a nagyszüleinktől öröklött hagyományt. Sajnos az előző évekhez képest érezhető volt a pandémia hatása mindegyik összejövetelen. Reméljük, hogy hamarosan újra visszatérhetünk abba a bizonyos kerékvágásba, hogy szabadon örülhessünk az „ékszerdobozunk” kincseinek. Azt kívánom, kísérje a munkánkat a jövőben is áldás!