– Szerencsére van miről beszámolnom, hiszen számos beruházás megvalósult településünkön, és több folyamatban van – mondta Anderkó József, Hejőszalonta polgármestere.

A játszótér

– 2021. szeptemberben átadtunk hat szociális bérlakást, amelyet már nagyon vártak a rászoruló családok. Az orvosi rendelőnk teljesen megújult, és korszerű játszótér és kondipark is a helyiek rendelkezésére áll. A szennyvízberuházásunk a befejezéséhez közeledik, ennek a megvalósulása régi tervünk volt, és nagy öröm kis településünk életében. Tavaly elindítottuk a falugondnoki szolgálatot, melynek hatékony működéséhez hamarosan érkezik egy új kisbusz, míg a polgárőrség új gépjárművet kapott. A terveinkben szerepel az óvodánk korszerűsítése, mivel a gyermeklétszám egyre növekszik; a terv már elkészült, a pályázatot benyújtottuk. Hamarosan befejeződik a humán felzárkóztató programunk (193 millió forintos pályázat). Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a közmunkaprogramjainkra, főleg a mezőgazdasági elemére, ezért itt is fejlesztettünk: a forró nyarak nagy terhet rónak ránk, ezért locsolórendszert telepítettünk a fóliasátrakba.