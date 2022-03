„Hatalmas fejlődésen ment keresztül 2017-től kezdődően Csokvaomány, ez az Ózdi járásban található, 809 lelket számláló zsákfalu. Rengeteg munka és még több – szerencsénkre – sikeres pályázat után az infrastruktúránk fejlődése lehetővé teszi, hogy elinduljunk egy olyan úton, mely gazdaságélénkítő, munkalehetőséget teremtő, vállalkozókat is támogató, élhető településsé formálja a következő néhány évben Csokvaományt. Sok pályázatunk nyújt segítséget a helyi gyermekek mindennapjainak a könnyebbé tételéhez. A Jó Kis Hely – Biztos Kezdet Gyerekház projektnek köszönhetően folyamatos, tanulást is segítő foglalkozásokon nagy számban vesznek részt a településen élők. A Gyermekházat szociális alapon tudják használni a helyi felnőttek, mivel mosási lehetőség is biztosított. A településünk bekötőútjának, valamint négy önkormányzati útjának újraaszfaltozásával pedig az itteniek mindennapjai válnak könnyebbé. A régi pártházból kialakított szociális konyhánk is teljesen megújult, valamint bővült, így a szépkorúak étkezése zökkenőmentesen megvalósítható” – beszélt Csokvaomány fejlődésének legújabb fontos állomásairól Tóth Zsuzsanna polgármester.

Kalózhajó az óvodaudvaron

A pályázatoknak köszönhető további fejlesztések közül kiemelte: a patakmedrek, árkok száz méternél hosszabb szakaszon újultak meg. Az óvoda-, az óvodaudvar-fejlesztés forrásaiból is részesültek. „Mindkét projekt nagyon jól sikerült, az óvodaudvarunkra épült hatalmas kalózhajó számtalan lehetőséget nyújt a gyermekeknek” – mondta a polgármester.

A hosszú távú elképzelések között szerepel a rendezvények lebonyolítására alkalmas közösségi ház kialakítása, valamint a sportélet fellendítése. Utóbbi érdekében pályáztak egy rekortánburkolatú multifunkciós sportpályára, mellette futókörrel, valamint egy kézilabdapálya méretű füves futballpályára.

Településfejlesztés tényszerűen

– Az elmúlt néhány év alatt megvalósított pályázatok között szerepel két, Magyar Falu Programban elnyert óvodafejlesztés és óvodaudvar-fejlesztés című projekt, külterületi szegregátum fejlesztésére elnyert közel 30 millió forint.

– Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) projektek közül elnyert két pályázat. A Biztos Kezdet Gyerekház volt az első projekt, valamint a Gyermekházak infrastrukturális hátterének fejlesztése.

– Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében belvízelvezetésre is sikeres volt a pályázat.

