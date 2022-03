A Bodrogköz kapujában fekvő Alsóbereckiben több sikeres pályázat valósulhatott meg. A Magyar Falu Program keretében megújulhatott az óvoda udvara, a település egyik útja, új orvosi eszközök kerültek az orvosi rendelőbe, illetve az elmúlt évben elindított falugondnoki szolgálat is új buszt kapott a feladatai elvégzéséhez. A szolgálat számos feladatot ellát a mindennapokban, segítségére van az időseknek, óvodásoknak és iskolásoknak, illetve a betegellátásban is kiveszi a részét.

Régi álom vált valóra

A Belügyminisztérium önkormányzati feladatok fejlesztése pályázatán belül útfelújításra nyertek pénzt.

Sikereik voltak az Európai Unió által kiírt pályázatokon is, így alakíthatták ki a település piacterét, valamint helyreállíthatták a csapadékvíz-elvezető rendszert.

„Régi álmunk valósulhat meg most a Gazdaságélénkítő Program segítségével: felújíthatjuk a tíz évvel ezelőtt bezárt konyhát, a bezárt iskola épületében pedig 8 apartmant alakíthatunk ki. Ezek a beruházások nemcsak bevételt, hanem munkalehetőséget is nyújtanak öt embernek. Így már saját konyhánkban főzött étellel tudjuk ellátni az időseket, óvodásokat, bölcsődéseket és a falu lakosságát. Nem utolsósorban egy, a településképet is meghatározó épületet újíthatunk fel” – mondta el Emriné Bajnok Zita, a település vezetője.

A napokban értesültek arról, hogy a faluban egy új játszótér is megvalósulhat a Magyar Falu Program támogatásával, amelyet a település központjában elterülő park szomszédságában alakítanak majd ki. Ugyancsak itt, a centrumában újítják fel az idősek klubját.

Bevételt hoz az agrárprogram

Az önkormányzat saját forrásaiból valósította meg a mini bölcsődét, amely az óvoda mellett teljes létszámban működik, így ennek köszönhetően ott is két fővel nőtt a foglalkoztatottak száma.

Szükségük van emellett a közmunkaprogramokra, amelyek segítségével további fejlesztéseket valósíthattak meg: urnafalat építettek a temetőben, egy konditerem kialakításának a munkálatai pedig a napokban fejeződnek be. A mezőgazdasági program bevételt is jelent számukra: a megtermelt zöldségeket a településen élőknek és az oda látogatóknak értékesítik.

„Arra törekszünk, hogy minden korosztály megtalálja a lehetőséget a szabadidő eltöltésére, és hogy minél többen ismerjék meg a települést” - Emriné Bajnok Zita polgármester

„Az önkormányzat képviselő-testülete minden pályázati lehetőséget megragad, hogy még élhetőbbé tegye a települést. Már ebben az évben is benyújtottunk 5 pályázatot, amelyekből útfelújításra, gépbeszerzésre és épületfelújításra szeretnénk forrást szerezni” – szól a jelenről a polgármester asszony. „Arra törekszünk, hogy Alsóbereckiben minden korosztály megtalálja a lehetőséget a szabadidő eltöltésére, és hogy minél többen ismerjék meg a települést.”

