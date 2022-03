– Tiszatarjánban az elmúlt időszak a megvalósult és folyamatban levő pályázatok jegyében telt – tudtuk meg Bögre Lajosné polgármestertől. – Önkormányzatunk sikeresen zárta a 2017-től 2021-ig tartó LIFE–MICACC projektet, amely az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítéséről szólt az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében. Hosszú idő után, a járványügyi szabályok betartásával először rendeztünk kültéri, zenés rendezvényt az itt élők részére: a „Bivalyos napon” a fent említett projekt eredményeiről is beszámoltunk. A település életében régóta várt fejlesztésként valósulhatott meg a kultúrház felújítása, melynek átadása márciusban lesz. Reméljük, hogy az aktív közösségi élet is elkezdődhet benne, hiszen az elmúlt pandémiás időszak ezt nem engedte meg. A Liszt Ferenc utca új aszfaltot kapott, míg az önkormányzati feladatellátást segítő pályázat keretében a polgármesteri hivatal tetőcseréje és festése befejeződött. Az elmúlt időszakban az önkormányzati húsfeldolgozó üzem termékeinek szélesebb körben történő megismerését segítette elő az újabb bolt nyitása Mezőcsáton, ahol a saját húskészítményeink mellett a kézműves ínyencségek is megtalálhatóak.

A polgármester hozzáfűzte, megújulhat a ravatalozójuk is, ami ugyancsak a lakók régi vágya volt. A munkálatok tavasszal kezdődnek el, és az év végéig befejeződnek. Ugyancsak tavasszal kezdődik az orvosi szolgálati lakás felújítása is, melyre 15 millió forintot nyert az önkormányzat.

– Terveink között szerepel a meglévő sportpályánk kültéri szabadidős parkká alakítása, amelyre nagyon nagy igény mutatkozik a településen – tekintett előre Bögre Lajosné. – Kültéri játszóeszközökre is pályáztunk, melyeket szintén a sportpályán kívánunk elhelyezni. Ezzel a fejlesztéssel szeretnénk, ha egy kis településközpont alakulhatna ki, amely biztosítja a megfelelő és korszerű színteret a közösségi és sportélethez. Szeretnénk a Hősi ligetet felújítani, illetve kisebb virágos zöldfelületeket létrehozni. Önkormányzatunk 2011 óta bioenergiával igyekszik a gázfűtést kiváltani az intézményeinél, ezért aprítékoló gépre is pályáztunk. Tiszatarján önkormányzata és Tállai András, térségünk országgyűlési képviselője elkötelezetten dolgozott és dolgozik azért, hogy a településünk esetében biztosított legyen a nyugodt és kikapcsolódási lehetőségekben gazdag vidéki élet. A fejlesztésekkel elérhető infrastrukturális háttérrel megerősítve és kiegészítve pedig még vonzóbbá tegye Tiszatarjánt az ide látogatóknak, az itt letelepülni szándékozóknak, és még élhetőbbé, szerethetőbbé tegye lakosaink számára.

