„Az Ózdtól alig 15 kilométerre, a Hangony völgyében elterülő 300 fős kistelepülésen sokat léptünk előre az elmúlt esztendőkben. Ez kormányzati segítség, valamint képviselőnk, Riz Gábor támogatása nélkül nem ment volna” – fogalmazott Kocsik László polgármester.

Összkomfortos lesz ősztől a település

„Még 2019-ben megalakult a falugondnoki szolgálatunk, s a Magyar Falu Program pályázatából sikerült vásárolnunk egy falubuszt is, mellyel többek között az óvodásokat szállítjuk, de más, lakosságot segítő feladatokra is igénybe vesszük. Ugyancsak a Magyar Falu-pályázatból vásároltunk egy megüresedett ingatlant, ahol jelenleg technikai eszközeinket tároljuk. A későbbiekben az ingatlanon található épület felújításával, közösségi célokra is használhatjuk majd a területet. A Magyar Falu-pályázatnak köszönhetően tavaly felújításra került a település legrosszabb minőségű útszakasza, a Szabadság út. S ugyancsak egy régi vágyunk teljesült tavaly azáltal, hogy az Árpád-kori alapokon nyugvó műemlék körtemplomunk végre jól megközelíthető. A Magyar Falu-pályázatból sikerült aszfaltozott utat csináltatni a templomhoz és a temetőhöz.

Településünkön eddig is komoly hagyományai voltak a kulturális programoknak. Gombafesztiválunk a térség egyik legnagyobb vonzerővel rendelkező eseménye, e mellett a Barkó Dalostalálkozónk ugyancsak egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Az idei falunaphoz a LEADER Helyi Akciócsoporthoz benyújtott pályázaton várjuk a támogatást. Településünkön a teljes infra­struktúra biztosításából már csak a szenny­vízcsatorna hiányzott. A 2016-ban megnyert uniós pályázat segítségével lassan ez a komoly beruházás is befejeződik a faluban, s idén tavasztól immár »összkomfortos« lesz Kissikátor” – összegezte Kocsik László polgármester.

Kissikátorban eddig megvalósult:

Új falubusz segíti a falugondnoki szolgálat munkáját. Megüresedett telket vásároltunk, amelyen közösségi teret alakítunk ki. Felújítottuk a Szabadság utat. Új aszfaltot kapott a műemlék körtemplomhoz vezető út. Idén befejeződik a szennyvízcsatorna-beruházásunk, így tavasztól már „összkomfortos” lesz Kissikátor.

A tervek:

A TOP+ pályázatból szeretnénk rendbe tenni a vízelvezető árkokat, a kapubejárókat. A Telekes-patak mederfelújítása is megvalósul idén. Emellett a Magyar Falu-pályázatban benyújtottuk igényünket a Táncsics út legrosszabb állapotú szakaszának újraaszfaltozására, valamint a kultúrházunk tető- és aljzatszigetelésére és bővítésére.

