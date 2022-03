Sikeres éveket tudhat maga mögött Sóstófalva, 2019-től a mai napig számtalan nyertes pályázatuk volt, tudtuk meg Sztrakon Béla polgármestertől.



2019-ben az óvoda energetikai felújítása valósult meg. 2020-ban a faluház külső-belső felújításon esett át, melynek során a nyílászárókat is cserélték. A Hernád út, Kossuth út alsó része útburkolati javításon esett át, illetve új aszfaltot kapott. A polgárőrségnél gépjárműbeszerzés valósult meg, megtörtént a ravatalozó felújítása, bővítése. Illetve a csapadékvíz-elvezető rendszer I. üteme, hatvanmillió forintból.



2021-ben az óvoda új közterületi játszóteret kapott. Bővült a kommunális géppark traktorral, pótkocsival, rakodóval, fűkaszával. Megtörtént a Kossuth, Petőfi út, Diófa köz útburkolat-felújítása. Pályázatot nyertek falugondnoki gépjármű beszerzésére, amely ezekben a napokban érkezik meg. Elkészülhet a csapadékvíz-elvezető rendszer II. üteme is, melyre több mint 68 millió forintos megnyert pályázat áll rendelkezésre, jelenleg tervezés alatt áll, a kivitelezés 2022-ben megvalósul. Szintén nyertes pályázattal rendelkeznek a mezőgazdasági földutak kőburkolattal ellátására, a munkát az év folyamán fejezik be.



– A község lakói örömmel fogadták a fejlesztéseket. A legtöbb pályázat 100%-ban finanszírozott, kicsivel több mint 4,5 millió forint önrésszel egészítettük ki a közel 300 millió forint értékű beruházásokat – mondja a polgármester.



Jelenleg is elbírálás alatt futó pályázatokról is be tudott számolni a településvezető. Ezek között van pályázatuk a kereskedelmi egység felújítására, az óvodában nyílászáró-, illetve kazáncserére, a Rákóczi út útburkolati felújítására, a Rákóczi és Kossuth út járdafelújítására, kommunális eszközök vásárlására, valamint a polgárőrség számára épületvásárlásra.



– A jövőben terveink között szerepel az Idősek Otthonának felújítása és ott szálláshelyek kialakítása. A bekötőút, a temető felé vezető út és a ravatalozó közvilágításának kiépítése. Ingatlan vásárlása az önkormányzat szomszédságában és ott a kommunális gépeknek tároló kiépítése. Illetve településünk térfigyelőkamera-rendszerének bővítése – tette hozzá Sztrakon Béla.

