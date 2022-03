– Hogyan értékeli az elmúlt időszakot?



– Nagyon sok álmom és tervem valósult meg, köszönhetően a Magyar Falu Programnak és más pályázati kiírásoknak. Büszke vagyok az újonnan, 87 millió forintos bekerülési költséggel megépült bölcsődénkre, amely tizenkét férőhelyes, és három embernek ad munkát. Így a gyerekek szülei visszatérhettek a munkaerőpiacra. Megtörtént az orvosi rendelő felújítása, amely csaknem 10 millióba került, bár saját orvosunk sajnos még nincs. A szegregációs program keretében két iker lakóházat építettünk, kettőt felújítottunk, továbbá szolgáltatópontot hoztunk létre, a már meglévő csillagpontot pedig tanteremmel bővítettük. Ezek harminckét ember lakhatását biztosítják és könnyítik meg. A szolgáltató- és csillagpontban képzéseket végzünk, tanodát működtetünk, továbbá a roma lakosság itt gyakorolhatja kultúráját, de mosásra, fürdésre, sportolásra és szórakozási lehetőségekre is van mód. Az óvodában csaknem 30 millióból elkészült a tornaszoba, amely a gyerekek testmozgását szolgálja. Jelenleg a polgármesteri hivatal felújítását végezzük: teljes belső energetikai felújítást végzünk. Ehhez 37 millió forint támogatást kaptunk, az önerő 2 millió volt. A Magyar Falu Program keretében pályázatot nyújtunk be útfelújításra, csapadékvíz-elvezetésre és közterületi játszótérre. Óvodafelújításra is pályázunk: ki kell cserélnünk a vízvezeték-hálózatot és a gázkazánt. A temető kerítését a közfoglalkoztatás keretében építettük át, és a szociális bérlakásaink nyílászárócseréit is a közfoglalkoztatottak végezték el. A helyiek örültek és örülnek a fejlesztéseknek, amelyek az itt élők javát szolgálják.



Óriási lehetőség

Az óvodai konyhájuk eszközei elavultak, erre külön forrásból kértek segítséget a kormánytól. Országgyűlési képviselőjük, Demeter Zoltán mindent megtesz azért, hogy ez a kérésük meghallgatásra találjon. A ciklusból hátralévő időben a belterületi utak, a járdák és a buszmegállók felújítását tervezik. A tavaly átadott autópálya óriási lehetőségeket tartogat a számukra: a sztrádán Miskolcot tíz, Encset hat perc alatt érik el, így bárki szinte pillanatok alatt eljut a foglalkoztatási helyére. A polgármester biztos benne, hogy a pálya közelsége településükre vonzza azokat a vállalkozókat, akik a faluban munkahelyeket teremtenek.

Kecskés Attila polgármester

