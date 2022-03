A versenyképesség-növelő támogatásról szóló felhívás a kormány gazdaságvédelmi akciótervének részeként jelent meg. A támogatás célja az volt, hogy segítséget nyújtson a koronavírus-járvány következtében hátrányosan érintett közép- és nagyvállalatoknak a likviditási problémák leküzdésében. A kiírási feltételek között szerepelt, hogy a cégek vállalják munkavállalóik megtartását, és új beruházások megvalósítását.



„Büszkék vagyunk arra, hogy sikerrel szerepeltünk ezen a pályázaton, és arra is, hogy a kormányzati támogatás segítségével megvalósíthattuk azt a tervezett beruházásunkat, amelynek hatása mostanra már megmutatkozik piaci eredményeinkben is, hiszen amíg 2020-ban az árbevételünk 13 milliárd forint volt, 2021-ben elértük a 17 milliárdot” – tájékoztatott Barkóczi István. Elmondta, a pályázati támogatásnak köszönhetően a szabad- és szigetelt vezetékeket gyártó FUX Zrt. 565 millió forintos beruházásához a kormány 282 millió forinttal járult hozzá. A fejlesztési összeg egyrészt 200 munkahely megtartását segítette, másrészt a megvalósult beruházásnak köszönhetően tovább bővült a társaság termékpalettája, és folyamatosan javul piaci pozíciójuk, valamint exportteljesítményük is.



„Az állami segítség meghatározó módon hozzájárult új termékünk, az ACCC© gyártásbővítéséhez. Ezt a magasfeszültségű, szénszálas szabadvezetéket amerikai szabadalom alapján gyártjuk, és a termék iránt világszerte növekvő piaci igény jó üzleti kilátásokat jelent számunkra.”



Mindezek mellett fontosnak tartotta kiemelni azt is, milyen megtiszteltetés volt a vállalkozás kollektívája számára, hogy a pályázat „Támogatói okiratát” 2020 szeptemberében – a cég miskolci székhelyén – Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter személyesen adta át. Elismeréssel szólt Barkóczi István arról a segítségről is, amelyet Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képviselője nyújtott és nyújt a társaságnak. „A képviselő asszonnyal szinte napi kapcsolatban vagyunk, azt tapasztalom, hogy fontos számára a hazai tulajdonú kkv-k megerősítése. Figyelemmel kíséri az itt működő vállalkozások mindennapjait, ami most a pandémiás időszakban különös jelentőséggel bír. Lobbierejét pedig igyekszik a hozzá forduló cégek szolgálatába állítani.”



A kábelgyártás trendjei



A FUX Zrt. terveit vázolva a vezérigazgató azzal kezdte, hogy az elmúlt 30 évben – munkatársaival együtt – komoly energiákat fektettek abba, hogy stabil piaci partnereket szerezzenek, bővítsék piaci pozícióikat és jelen legyenek a világ számos országában. Ez a munka a jövőben sem állhat le, hiszen a piaci jelenlét erősítése a fejlődés alapja. A vezeték- és kábelgyártásban a termelékenység mindennél fontosabb szempont, ami korszerű berendezésekkel és korszerű termelésszervezéssel oldható meg. Éppen ezért állítanak üzembe a tervek szerint a FUX-nál új gépeket, berendezéseket a jövőben is.



„Ez természetesen jelentős költségeket ró egy termelővállalatra, amiket saját erőből nehezen, vagy csak részben tud előteremteni. A megújuláshoz mindenképpen fontosak a további támogatások és pályázatok. Ahhoz, hogy új termék vagy technológia szülessen, elengedhetetlen az innováció, az új termékek, technológiák fejlesztése. Éppen ezért dolgoznak mérnökeink jelenleg is több ilyen projekten. A következő időszak – a világjárvány hatásai miatt – továbbra sem lesz könnyű. Gyorsan, gyakorlatilag tervezhetetlenül változik az energiahordozók ára, és az alapanyagárak is kiszámíthatatlanok, ráadásul a beszállítók nehezen, vagy egyáltalán nem tartják a határidőket. Ezek a tendenciák természetesen nemcsak a hazai gazdaságra, de a globális rendszerekre is érvényesek. Összességében úgy látom, ebben a nehéz helyzetben – azoknak, akik megtehetik – legjobb az előremenekülés.”

Történet számokban, díjakban



– A társaság által gyártott vezetékek hossza eléri a 200 000 kilométert, ami a Föld–Hold távolságnak több mint a fele.

– A FUX kábelei a következő országokban szállítják az áramot: Magyarország, Németország, Ausztria, Csehország, Szlovákia, Románia, Szlovénia, Horvátország, Finnország, Norvégia, Svájc, Svédország, Dánia, Lengyelország, Észtország, Lettország.

– A cégnél évente több tízmillió forintot fordítanak innovációra.



A legfontosabb elismerések, kitüntetések:

• Industria MINEX-METEX különdíj (1998)

• Industria MINEX-METEX különdíj (2000)

• Észak-magyarországi Regionális Minőségi Díj (2004)

• Észak-magyarországi Regionális Minőségi Díj (2011)

• MagyarBrands elismerés (2011, 2012, 2014)

• Business SuperBrands elismerés (2012)

• Pegazus díj – Kelet-magyarországi régió – Piacvezető kategória – I. helyezés (2011)

• BOKIK Innovációs Díj (2014)

• Ipari Innovációs Díj (2018)

• Ipari Innovációs Díj (2021)



A dolgozói létszám alakulása:

1991 4 fő

2000 120 fő

2010 176 fő

2015 182 fő

2020 202 fő

2021 210 fő