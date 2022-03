„Községünk hihetetlen fejlődésen ment keresztül: az elmúlt huszonnégy hónapban nagyobb léptékkel haladtunk előre, mint a korábbi évtizedekben. Egymást érik a turisztikai fejlesztések: teljesen új főutca fogadja a látogatókat, akik részére parkolót alakítottunk ki a Bodrog partján lévő Erzsébet köznél. Információs pontot hozunk létre, és itt három elektromos autóbusz fogadja majd az érkezőket. Negyven vendéget tudunk szállítani, de az ingatlanon lerakjuk a térség kerékpáros turizmusának alapjait is. A szolgáltató- és kölcsönzőközpontban negyven kerékpár várja majd a turistákat, akik kétkerekűvel járhatják be a helyben és a környéken lévő látnivalókat.

Rozgonyi István, Bodrogkeresztúr polgármestere. Fotó: ÉM

Az elmúlt időszakban ingatlanokkal gyarapodtunk, ezeken szabadidős és vízi turisztikai bázist hozunk létre. A Hét vezér szoborparknál és a Bodrog partján május elején kormányzati támogatással kezdjük a kivitelezést, melynek befejezése után vízi turisztikai központtá válunk. Itt említhetem meg, hogy a napokban kaptunk építési engedélyt a tíz apartmanból álló nyári tábor építésére. A kétszázmillió forintos beruházás révén felkaroljuk a verseny- és a szabadidősportot, az utazókat pedig száz minőségi fekhellyel várjuk. A Magyar Falu Program keretében eszközöket szereztünk be, ezeknek fontos szerepet szánunk a karban- és tisztán tartás terén. Római katolikus templomunk rekonstrukciója márciusban fejeződik be. Nyáron kezdődik a teljes főutca aszfaltburkolatának cseréje, és a 37-es főút körforgóját is megépítik. Az itt élők türelmesek, örülnek az uniós és hazai forrásból megvalósítandó fejlesztéseknek, amelyekből elévülhetetlen részt vállalt magára dr. Koncz Zsófia országgyűlési képviselőnk, akinek munkája, segítsége és felénk nyújtott szeretete nélkül az említettek nem valósulhatnak meg.”

