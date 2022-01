Három érzékeny fiatalember fogott össze, hogy egy több tekintetben vonzó programot kínáljon Miskolc sportkedvelő közönségének 2022-ben. Nem egyszerűen egészségmegőrző szabadidős tevékenységről van szó, hanem a legnemesebb értelemben jótékony kezdeményezésről. Minden hónap negyedik szombatján alakformáló torna Monoczki Andival az M1 Fitnessben a Mr.Minden támogatásával gyűjtéssel!

A neves aerobic tréner, aki maga is két kisgyermek – Marci és Máté – édesanyja úgy döntött, mozgósít egy jótékony cél érdekében. Minden hónapban tart egy órás edzést, aminek bevételét a gyermekegészségügy oltárán áldozza fel. A sportoló gyerekkora óta versenyez, 2008 óta pedig maga is oktat. Közben pedig két pici gyermeket nevel és érzékeny szülőként szeretne tenni a kicsik gyógyításáért! Monoczki Andi ezért indítja a programot, amivel nemcsak a beteg gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is segíthet.

A kezdeményezéshez kapcsolódva Mádi Tamás, az M1 Fitness & Wellness Kft. ügyvezetője helyet kínált az edzésekhez a város legtrendibb mozgásközpontjában, ahová a jelzett napokon 11 órára várják a támogató, mozogni vágyó közönséget. Mádi Tamás ragyogó ötletnek tartja a kezdeményezést, hiszen ő is két gyermeket nevel és vallja: nincs fontosabb, mint egészségesnek tudni a kicsiket. Az M1 Fitness alapjaiban is az egészséges életmód szolgálatában áll és segíti vendégeit kortól és nemtől függetlenül. Ugyanakkor kiáll a nemes célokért időről-időre, hisz véradást szervez és év végén gyűjtést tartott rászoruló családok számára.

A kétezer-ötszáz forintos díjért nemcsak egy órás alakformáló tornát kapnak a sportkedvelő támogatók a város legreprezentatívabb fitness központjában, hanem egy ajándékcsomagot is frissítő energiaszelettel, üdítővel és törölközővel a Mr.Minden támogatásával. A cég tulajdonosa, Molnár Ádám is rendre keresi, milyen jótékony ügyek mellé állhat, hogyan segíthet. Más mellett a sportesemények kiemelkedő támogatója, hisz a mozgás jótékony erejében. Ugyanakkor három kisgyermek édesapjaként azt is megtapasztalta, milyen kétségbeejtő helyzetbe kerülnek a szülők, amikor beteg gyermekük életéért aggódnak. Ezért csatlakozott a kezdeményezéshez és támogatja egy éven át az egészségmegőrző programot és segíti a gyűjtést a gyermekegészségügy szolgálatában.

Gyere Te is! Együtt könnyebb! Sportolni és segíteni is! Jelentkezés e-mailben [email protected] címen vagy telefonon a +36/30/375-19-25-ös számon.