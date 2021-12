hirdetés 2021.11.22. 15:18

Dióhéjban a praktikus búvárszivattyúról

A búvárszivattyú roppant sokoldalú a felhasználásában. A merülőmotoros szivattyúnak is nevezett praktikus készülék, amint azt az elnevezése is hűen tükrözi, a vízben elmerülve (például ásott és fúrt kutak esetében) dolgozik. Tulajdonképpen ez különbözteti meg a felszíni szivattyúktól is. A víz felszivattyúzása mellett, szennyvíz-, illetve a pincéket elárasztó víz kiszivattyúzására is tökéletesen alkalmas.

Mikor nyújt jobb választást a búvárszivattyú, mint az önfelszívó egység?

A szintén praktikus önfelszívó készülékek abban az esetben nyújtanak jó szolgálatot, ha a kút üzemi vízszintje maximum 9 méter mélységet takar. Abban az esetben viszont, ha a vízszint az említett szintnél mélyebb, már a jóval nagyobb kapacitású búvárszivattyúra van szükség ahhoz, hogy „előcsalogathassuk” a vizet a kútból. Fotó: szivattyubolt.hu

Milyen területeken alkalmazható a búvárszivattyú?

Ahogy a fentiekben említettük, a búvárszivattyú hasznos eszköz, amelynek nemcsak ipari, de magánjellegű felhasználása is elterjedt. Ha kell, tiszta vizet szállít, de ha arra van szükség, a szennyvíz kiszivattyúzásában is jelesre vizsgázik. Nyáron verhetetlen segítséget nyújt a kerti növények locsolásához, a haszonnövények öntözéséhez, az állatok itatásához.

Milyen előnyök szólnak a búvárszivattyú működése mellett?

Költséghatékony vízszállítás, a minőségi egységek esetében hosszú élettartam – ezek a búvárszivattyúk legtöbbek által ismert előnyei. Ne feledjük azonban azt sem, hogy ezek a készülékek, ellentétben más szivattyúkkal, nagyon csendesek a működésükben, nem zúgnak, szinte észrevétlenül üzemelnek. A szóban forgó készülék emellett nem igényel gyakori karbantartást, a téliesítése, sőt, a tisztítása sem bonyolult, kis utánajárással házilag is sikeresen kivitelezhető.

Ne bagatellizáljuk el a búvárszivattyú telepítését!

Figyelem! A merülőszivattyú sikeres üzemeltetése és hosszú távú használata kizárólag abban az esetben borítékolható előre, ha annak telepítése szakszerűen történik. Ha biztosak akarunk lenni a dolgunkban, okos ötlet szakember segítségét kérni a munkához.

