A szavazóhelyiségekben gyűjtött tapasztalataikról és az Orbán-kormány újabb kétharmados győzelmének európai jelentőségéről Milan Zver szlovén, Hélène Laporte francia és Lars Patrick Berg német európai parlamenti képviselőt, akik mind választásimegfigyelőként vettek részt a vasárnapi voksoláson, kérdezte a Magyar Nemzet.

– Sok ismerős arccal találkoztam az elmúlt néhány napban az Európai Parlamentből, és ennek szívből örülök, ugyanis rendkívül fontosnak tartom, a választási folyamat ilyen széles körű nyomon követését, ezzel is hozzájárulva a választások zökkenőmentességéhez és a demokratikus, európai sztenderdeknek való megfeleléséhez – fogalmazott Milan Zver, Szlovén Demokrata Párt (SDS) európai parlamenti (EP-) képviselője, aki a Polgári Magyarországért Alapítványnak a meghívására érkezett Magyarországra.

Mint mondta, sokat tanult a magyar választási rendszerről az itt töltött idő alatt, a választás napján pedig azt tapasztalta, hogy a magyar választási rendszer kifogástalanul működik.

– Nagy hatással volt rám annak a látványa, hogy az általunk felkeresett szavazóhelyiségekben az emberek hosszú sorokba rendeződve vártak türelmesen, hogy élhessenek szavazati jogukkal. Magas volt a részvételi arány, amit szintén nagyon fontosnak tartok, ezek szerint ugyanis az emberek nem érdektelenek a politika iránt. Ez elengedhetetlen egy ország politikai kultúrájának fejlődéséhez – fogalmazott a politikus, majd hozzátette:

ebből is látszik, hogy a magyar demokrácia stabil, sőt, azt is mondhatnám, hogy a magyar demokrácia némelyik nyugati demokráciánál is jobban működik, a voksolás legitimitását illetően pedig nincs kétség.

Milan Zver beszélt arról is: Soros György magyar származású amerikai milliárdos régóta támadja a magyar kormányt, az sem lepte meg tehát túlságosan, hogy a civil szervezetei által ezúttal is megpróbált beavatkozni a választások kimenetelébe.

Hozzátette: az európai baloldal és a liberálisok szintén a kelleténél sokkal nagyobb mértékben kivették a részüket a választásokat megelőző kampányban, és ez egyáltalán nem helyes, etikailag mindenképp kifogásolható, ugyanis

csak a magyar választóknak van joguk ahhoz, hogy eldöntsék, milyen kormányt szeretnének látni az ország élén.

Zver kitért arra is, hogy április 24-én egyébként Szlovéniában is parlamenti választásokat tartanak, ahova szintén jelentős létszámú nemzetközi megfigyelő fog érkezni.

– Elmondhatom tehát, hogy pontosan érezzük azt a nemzetközi nyomást, ami a magyar kormányra is nehezedett az elmúlt időszakban – magyarázta a szlovén politikus. Hangsúlyozta:

Általánosságban elmondható Európában, hogy azokban az országokban nincs gond, ahol a vezetés megfelel a baloldal és a liberálisok elvárásainak, de az olyan jobboldali érzelmű vezetők, mint amilyen Orbán Viktor vagy Janez Jansa szlovén miniszterelnök, problémát jelentenek az európai elit számára.

„Tetszik vagy sem, a magyarok döntöttek”

Lars Patrick Berg az Alternatíva Németországért (AfD) nevű jobboldali párt EP-képviselője a Magyar Nemzetnek elmondta: az általa felkeresett szavazóhelyiségekben a voksolás lebonyolítása nagyon professzionálisan, fegyelmezetten és transzparensen zajlott.

– Egy apró incidensnek voltam csak tanúja: az egyik szavazóhelyiségben két férfi kissé ittasan, személyi igazolvány nélkül akarta leadni a voksát, így őket elküldték, figyelmesen arra kérve őket, hogy a személyi dokumentumaikkal térjenek vissza a szavazófülkébe, de ilyen a világon bárhol megtörténik – idézett fel egy budapesti esetet az AfD politikusa. Mint mondta:

nem kérdés, hogy ez a választás nagyon fontos Magyarország és Európa számára is, különös tekintettel a Magyarország szomszédjában dúló tragikus háborúra, a geopolitikai helyzet ugyanis sokat változott az oroszok ukranjnai inváziójának kezdete óta.

– Vannak ugyanakkor olyan politikusok és pártok, amelyek megpróbálták polarizálni a magyar társadalmat és igyekeztek démonizálni az Orbán Viktor vezette kormányt. Támogatva ezzel a magyar ellenzék narratíváját, kiosztották a jó és a rossz szerepét a magyar politikai pártokra, a jó címkéjét az európaiság fogalmával ellátva, a magyar kormányt pedig ördögként lefestve. Erre azonban semmi szükség, a magyarok ugyanis tudják, mi a jó nekik – értékelte a magyar választásokra irányuló nemzetközi figyelmet Lars Patrick Berg. Hozzátette:

Magyarország egy szuverén állam, és tetszik vagy sem, ezt a kormányt újraválasztották, és ez a magyar emberek demokratikus és szuverén döntése volt.

Kitért arra is, hogy az ukrajnai háborús események nyomán általánosságban elmondható, hogy várhatóan felértékelődik és vonzóbbá válik a konzervatív politika Európában.

– Úgy vélem ugyanis, hogy a fiatalok is egyre inkább belátják, hogy a genderideológiának és az ehhez hasonló gondolkodásnak semmi köze a kemény politikához, és ezek az eszmék nem tudják garantálni a biztonságot és a stabilitást – magyarázta Berg.

Arra a kérdésre, hogy hogyan látja a tavalyi ősszel hivatalba lépett német liberális kormány eddigi tevékenységét, Lars Patrick Berg elmondta: ha valaki egy új munkahelyen kezd dolgozni, mindig sokat kell tanulnia, és ez igaz a német liberális baloldali koalícióra is.

– Nagyon gyorsan meg kellett tanulniuk különbséget tenni a sokszor túlságosan is naiv ideológia és a realitást között, feminista külpolitikával ugyanis a jelen viszonyok között nem sokra lehet menni. A valóságra kell koncentrálni – fogalmazott az AfD politikusa.

Garantálva volt a voksolás demokratikussága

Hélène Laporte, a Marine le Pen vezette Nemzeti Tömörülés EP-képviselője arról beszélt: magyarországi látogatása során volt alkalma felkeresni a jelenleg az Ukrajnából érkező menekültek tranzitzónájaként működő BOK Sportcsarnokot is, ahol azt tapasztalta, hogy a magyarok rendkívül szolidárisak a háború elől elmenekülő ukránokkal.

– Ez volt Magyarországgal kapcsolatban az első benyomásom, nagyon jó élmény volt – fűzte hozzá a francia politikus.

Elmondta azt is, hogy több budapesti választóhelyiséget is felkeresett, a várost járva pedig azt tapasztalta, hogy nagyon sok és változatos az utcákat beborító politikai reklám.

– Rengeteg képviselőjelölti óriásplakátot láttam különböző pártoktól, mind a kormánypártok, mind az ellenzéki jelöltek részéről, és ez pontosan annak bizonyítéka, hogy az ellenzéknek igenis volt lehetősége megjelenni a nyilvánosság előtt

– összegezte tapasztalatait Laporte. A szavazás eljárásáról szólva elmondta, az rendkívül hasonló a Franciaországban tapasztaltakhoz.

– Én úgy láttam, és az utólagos eredmények is ezt tükrözik, hogy nagyon magas volt a részvétel.

Az általam felkeresett körzetekben rendszerint hosszú sorokban várakoztak az emberek, hogy leadhassák voksukat, és elmondhassák véleményüket az ország jövőjével kapcsolatban

– mondta, hozzátéve:

a nemzetközi megfigyelők tapasztalataim szerint mehettek akárhová, mindenféle korlátozások nélkül, ezzel is garantálva a voksolás demokratikusságát és átláthatóságát.

Borítókép: Helene Laporte / AFP / Kenzo Tribouillard