Vitára hívta a főpolgármester-jelölteket Vitézy Dávid (videó)

A BKK egykori vezérigazgatója kedden jelentette be, hogy ő is elindul a pozícióért. A politikus nyíltlevelet is írt, amelyben többek között vitára hívta a többi főpolgármester-jelöltet.

Vitézy Dávid Forrás: MTI Fotó: Kovács Attila

Az LMP által is támogatott főpolgármester-jelölt szerint a budapestiek sportszerű és tisztességes kampányt érdemelnek. Levelében arra kérte jelölttársait, hogy tartsák be a hatályos jogszabályokat,

a kampányukat szabályos úton finanszírozzák, és ahhoz állami vagy önkormányzati forrást ne használjanak fel,

a kampánytámogatásokat átlátható módon gyűjtsék,

tartózkodjanak a személyeskedéstől, a lejáratástól és a sárdobálástól,

ne tegyenek felelőtlen ígéreteket,

az aktivistáik ne rongálják meg egymás plakátjait.

