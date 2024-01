Meerderheid Tweede Kamer wil dat antisemitisme voortaan zwaarder weegt bij beslissingen over verblijfsvergunningen. Voor Jodenhaat is geen plek in ons land!



Zojuist is deze motie van @djhvandijk aangenomen. Regering gaat nu uitzoeken hoe dat geregeld kan worden. pic.twitter.com/iIzSHjPW77