A tárcavezető a Laziz Kudratov üzbég ipari és kereskedelmi miniszterrel közös sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a sikeres előkészítő munka nyomán vasárnap megérkezik a magyar fővárosba a Qanot Sharq légitársaság első járata, amely szeptembertől hetente két alkalommal fog közlekedni a két ország között.

Tájékoztatása szerint a jövő év elejétől a járatok száma heti háromra, majd 2025-től heti négyre bővül.

Kiemelte, hogy

a járatindításra tekintettel megnövelték a taskenti magyar nagykövetségen a konzulok létszámát, illetve meggyorsították a vízumkiadást, így az üzbégek az eddigieknél zökkenőmentesebben utazhatnak hazánkba, és ugyanez igaz fordítva is.

Szijjártó Péter kitért arra is, hogy Magyarországhoz hasonlóan Üzbegisztán is a nukleáris energiában látja a biztonságos, olcsó, megbízható ellátás garanciáját, és Taskent is új atomerőművet kíván építeni, ráadásul szárazhűtéses technológiával, amelyből a legjobbat magyar vállalat tudja biztosítani.

Megállapodás született arról, hogy amennyiben előrelépés történik a nukleáris projektben Üzbegisztánban, akkor a magyar szárazhűtéses technológia felhasználására kerül sor, amely több százmillió eurós közös orosz-üzbég-magyar nukleáris együttműködést fog jelenteni

– hangsúlyozta.

Ezután abbéli reményének adott hangot, hogy az új légi járat friss lendületet adhat majd a gazdasági kapcsolatoknak, s ezzel kapcsolatban üdvözölte, hogy

a magyar gyógyszeripari cégek már megvetették a lábukat a közép-ázsiai államban.

Mint közölte, a Richter immár két termékének helyi gyártásáról folytat tárgyalásokat, a Meditop pedig megnyitotta az irodáját és beruházásokat készít elő az országban.