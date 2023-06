A Le Figaro betekintést nyert a prefektusoknak márciusban kiküldött miniszteri utasításokat tartalmazó dokumentumba. Bár abban nem említik sem a közelgő rögbi világbajnokságot, sem a 2024-es olimpiát, a szöveg egyértelműen leszögezi, hogy egy nagyszabású közigazgatási rendőrségi akcióról van szó, melynek keretében a prefektusoknak először szisztematikusan meg kell vizsgálniuk a menedékbe helyezendő személyek helyzetét, ezt követően pedig három hét áll rendelkezésükre, hogy megfelelő szálláslehetőséget ajánljanak nekik. A szöveg értelmében két régió kivételével az ország minden részén fogadni kell a főváros környékéről érkező migránsokat. Az egyik mentesülő régió az ország északi részén lévő Hauts-de-France, ahol már így is rengeteg, Nagy-Britanniába tartó bevándorló tartózkodik, a másik pedig Korzika, ahol a sziget sajátosságai miatt félő, hogy közrendi problémákat okoznának az oda szállított külföldiek.

A fent említett településeken kívül máshol is komoly gondok vannak, a Toulouse közelében lévő alig 10 ezer lelkes kisváros, Saint-Lys vezetője szerint az állam egész egyszerűen megveti azokat a településeket és polgármestereket, ahol befogadó központot létesítene a prefektus a migránsok számára. Egy idősotthont alakítanak át a hajléktalan bevándorlók befogadására és az eredeti terv szerint szeptemberben nyitott volna meg a központ, a kormány azonban egyoldalúan úgy határozott, hogy sokkal korábban, már júniustól fogadják a migránsokat. A városvezető, Serge Deuilhé a CNews hírportálnak adott nyilatkozatában kifejtette, hogy olyan döntéseket erőszakol rájuk a kormány, amelyeket kénytelenek alkalmazni.

Serge Deuilhé sur le mépris de l'État: «On se retrouve face à des décisions d’État sur lesquelles nous sommes contraints de les appliquer», dans #LaMatinaleWE pic.twitter.com/mcahB1SVzr — CNEWS (@CNEWS) June 3, 2023

A városvezető azt is kifogásolta, hogy az állam nem működik együtt a helyi hatóságokkal, nem támogatja a városvezetést és nem is tájékoztatta őt a tervéről, a helyi ellenzéki képviselőktől tudta meg, hogy mit tervez a kormány. Elmondása alapján az eredeti tervet az utolsó pillanatban változtatták meg, de őt erről senki sem értesítette. Serge Deuilhé véleménye szerint a francia kormány egész egyszerűen megveti a lakosságot. A La Dépêche du Midi nevű helyi lap értesülései szerint a városvezető levélben fordult Emmanuel Macronhoz, emlékeztetve az államfőt, hogy nem tartotta be az ígéretét. A polgármester határozott hangnemben azt követelte az államfőtől, hogy a francia állam tartsa be kötelezettségvállalásait, különös tekintettel a projekt megvalósításának határidejére és a befogadott személyek számára, a szóban forgó település esetében ez mintegy 100 fő. A városvezető felszólította az államfőt, hogy változtasson a hozzáállásán és rendszeresen értesítse őt minden, a programmal kapcsolatos új elemről. Hozzátette, hogy a központ megfelelő működése érdekében az összes oda szállítandó személyt kielégítő kör ülmények között kell elhelyezni. Serge Deuilhé szerint nem lehet a végtelenségig egymásra hárítani a felelősséget, mert akkor a projekt kudarcra van ítélve.

Nem csak a polgármesterek, hanem a lakosok is felháborodtak a kormány tervén, rengetegen tiltakoznak az ellen, hogy a hajléktalan migránsokat vidékre telepítsék. A Nizzával határos La Trinité nevű kisváros polgármestere, Ladislas Polski megdöbbenve értesült a belügyminiszter azon tervéről, mely szerint azt az épületet, amit a városvezetés a csendőrségnek szánt, a hatóságok adminisztratív fogvatartási központtá alakítaná.

A városvezető petíciót indított az intézkedés ellen, amit a város 10 000 lakosa közül kétezren aláírtak. A polgármester elmondása szerint La Trinité lakosai fizikai, gazdasági és kulturális biztonságra vágynak, ám az napról napra egyre jobban veszélybe kerül, hozzátéve, hogy a település már eddig is jócskán kivette a részét a kollektív összefogásból, miután több tucatnyi úgynevezett kísérő nélküli kiskorú migránst fogadtak be.