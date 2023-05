Csak a déli magyar határról tavaly 271 ezer migránst fordítottak vissza. A Frontex adatai szerint tavaly 330 ezer illegális migráns érkezett Európába, ebből kiindulva az embercsempészek bevétele elérhette az 1700 milliárd forintot – hangsúlyozta Rétvári Bence.

A politikus rámutatott, az alvilág ettől megerősödik a Balkánon és Nyugat-Európában is. Ezért számolnak be biztonsági szakértők arról, hogy bizonyos városrészekben nem tudják fenntartani a rendet. Ez nemcsak azért van, mert sok az illegális bevándorló, hanem azért is, mert ideérkezésük is a szervezett alvilágot erősíti – mondta.