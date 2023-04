Mint ismert, a dollárbaloldal volt miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter Mindenki Magyarországa Mozgalma (MMM) és a baloldal kampányában résztvevő egyes szervezetek összességében négymilliárd forintot kaptak külföldről a tavaly áprilisi választások előtt. Sőt, Márki-Zay arról beszélt, hogy a pénz egy része már a választás után érkezett hozzájuk, nyolc tranzakció során több mint 1,8 milliárd forint érkezett csak az MMM-hez – írja az Origo.

Idén március végén Márki-Zay ismét elszólta magát, és beismerte, hogy a külföldi pénzeket kampányra költötték.

Több, kampányhoz kapcsolódó költséget fedeztünk: több tízmilliós áfabefizetések, a kampányközpont internetszolgáltatásának hűségidőre szóló jelentős díjai, vagy éppen a kampány során megrongált, megsérült többtucatnyi bérelt autó javításának önköltsége

- fogalmazott az Origo szerint Márki-Zay.

Akkor az is kiderült azonban, hogy a költések egy része már nem is a 2022-es választási kampány időszakához kapcsolódott, tüntetések szervezését, egy szeptemberi szabadegyetemet, a civil nemzeti konzultációt, kisebb összeggel pedig a kirúgott tanárokat, a jászberényi választást is támogattak belőle.

Brüsszeli, amerikai és Soros-pénz is csorog a magyar baloldalhoz

Az MMM mellett a baloldali pártok, a hozzájuk köthető civilek és a média szintén több milliárd forintot kapott az elmúlt egy évben.

Ráadásul ezek a szereplők nemzetközi pártalapítványok és uniós frakciók pénzét költik el magyarországi politikai tevékenységre. Az Origo összeszedte, hogy milyen brüsszeli, amerikai és Soros-féle források érkeznek hazánkba, amelyek évek óta szolgálják a baloldal kampányát.

Az egyik legnagyobb tétel a Telex több százmillió forintos támogatása Amerikából.

Mint az Origo írja, tavaly év végén derült ki, hogy a Biden-adminisztrációhoz ezer szállal kötődő DRL (Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor) nevű szervezet két évre 740 ezer dollárral, azaz mintegy 300 millió forinttal támogatja a Telex oktatóközpontját.

Ennél is nagyobb,

nagyjából négyszáz millió forintos forrás jutott a 444-hez Brüsszelből.

A pénzt, mint az Origo írja, egy „tényellenőrző” és képzéseket szervező projektre kapták partnereikkel együtt. Az „EDMO Hungarian hub against disinformation” (EDMO = European Digital Media Observatory) nevű projekt a Political Capital koordinálásában valósulhat meg, méghozzá Lakmusz néven, a szintén Soros által finanszírozott Mérték Médiaelemző Műhely, valamint az Idea Alapítvány és az AFP részvételével.