Cikkünket folyamatosan frissítjük!

Hatalmas ováció kísérte a szentatya felkonferálását

Megkezdődött a hivatalos program a Forráspont ifjúsági fesztiválon, a Papp László Sportaréna mostanra megtelt. Az eseményen, mint a korábbi hasonló rendezvényeken, most is a Forráspont Band és a 4 Akkord Show Kórus adja a zenei szolgálatot. A hangulat már most fergeteges, a program ismertetésekor minden egyes fellépőt óriási üdvrivalgás kísért, a második legnagyobb ovációt Rúzsa Magdi kapta. A Papp László Sportaréna azonban akkor robbant fel igazán, amikor a délután házigazdái bejelentették: hamarosan érkezik a létesítménybe Ferenc pápa. A villanyokat közben lekapcsolták, nagyon sok fiatal élvezi, hogy a félhomályban a telefonjával világíthat. Ezzel némileg olyan hatást érnek el, mintha a lelátókon mécsesek égnének.

Változatos program

A hivatalos program 15 órától kezdődött, de a szentatya 16 óra 30 perc körül érkezik. Az eseményen Palánki Ferenc debrecen–nyíregyházi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKKP) ifjúsági bizottságának elnöke köszönti a szentatyát, majd Ferenc pápa beszédet mond a fiataloknak. Az ifjúsági találkozón most is a Forráspont Band és a 4 Akkord Show Kórus adja a zenei szolgálatot. Természetesen elhangzik a találkozó dala a Szent Ignác életét feldolgozó musicalből Dolhai Attila, Nagy Bogi, Dánielfy Gergő, Szőcs Reni és Szandi részvételével. Az eseményen Rúzsa Magdi is énekel majd – emlékeztet a Magyar Nemzet.

Rövidesen tizenegyezer fiatallal találkozik Ferenc pápa

Hamarosan, délután 16 óra 30 perctől a fővárosi Papp László Sportarénában tizenegyezer fiatallal találkozik majd személyesen Ferenc pápa. A budapesti eseményre nemcsak Magyarországról, hanem a határon túlról is érkeztek meghívott és regisztrált fiatal magyar katolikus hívek. Fontos, hogy online felületeken, illetve élő televíziós adásnak köszönhetően is be lehet kapcsolódni a rendezvénybe, illetve a Szent István téren a bazilika előtti kivetítőn is lehet majd követni az eseményt.

A köztársasági elnök a szentatyával szelfizett

Novák Katalin a közösségi oldalán osztott meg egy fényképet az alábbi szöveggel:

Amikor Ferenc pápa készít szelfit… 🙂

Orbán Viktor: találkozó Ferenc pápával

A miniszterelnök a közösségi oldalán osztotta meg azokat a fotóit, amelyek az egyházfővel való találkozóján készültek.

Vatikáni és olasz sajtó: Ferenc pápa Európa lelkét és a békét keresi magyarországi látogatásán

A katolikus egyházfő magyarországi látogatása első napját a béke szorgalmazásának szentelte Európa szívében a L'Osservatore Romano szentszéki napilap beszámolója szerint, miközben Erdő Péter bíboros Magyarország befogadási erejét hangsúlyozta az Il Giornale napilapban szombaton.

A L'Osservatore Romano közölte Novák Katalin beszéde teljes szövegét, mellyel az államfő a Sándor-palotában fogadta Ferenc pápát.