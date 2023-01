Kiszelly Zoltán úgy vélte, hogy mindkét fél a háború folytatásában érdekelt, a békekötés feltételeinek kirajzolódása és a felek érdekeinek közeledése napjainkban "egyáltalán nem látszódik". Hont András szerint

a konfliktus hosszú évekig is elhúzódhat, és kialakulhat egy ütközőzóna a világ két ellentétes oldalát képviselő politikai és hatalmi berendezkedés között.

Megadja Gábor pedig arra emlékeztetett, hogy a Nyugat már korábban is támogatott szélsőségesen nacionalista katonai szervezeteket a Szovjetunióval szemben, így abban sincs semmi meglepő, hogy az orosz-ukrán háborúban például a szélsőséges Azov ezredet is támogatja. Megadja Gábor egyúttal rámutatott arra is, hogy ugyan a NATO jogilag nem vesz részt az ukrajnai háborúban, de facto, azaz tevőlegesen azonban már – megfogalmazása szerint – "könyékig benne van".

