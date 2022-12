Orbán Viktor miniszterelnök kedden aláírta azt a rendeletet, amellyel január elsejétől 15 százalékkal megemeli a nyugdíjakat a kormány.

„Az elhibázott brüsszeli szankciók miatt egész Európában tombol az energiaválság, ez bennünket, magyarokat is nyomaszt és érint. Védekeznünk kell, mi magyarok ársapkákkal és rezsicsökkentéssel védjük a családokat. De a védekezés közben nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy Magyarországnak vannak nagy céljai, amelyek túlmutatnak a nehéz időszakokon. Az egyik ilyen nagy célunk a nyugdíjasok méltó életének biztosítása, illetve a nyugdíjak értékének megőrzése. Ezt a célt 2010 óta minden évben sikerült elérnünk. Most, hogy 15 százalékkal emeljük a január elsejével a nyugdíjakat, ez 2023-ban is így lesz. A nyugdíjasok számíthatnak ránk” – mondta a kormányfő a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

Korábban írtuk:

„Aláírva! Bejelentés hamarosan”

– írta Orbán Viktor miniszterelnök kedden a közösségi oldalán.