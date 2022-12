További arab szálak 3 órája

Marokkó is egyre inkább képbe kerül a brüsszeli korrupciós botránnyal összefüggésben

Eddig többnyire csak arról volt szó, hogy Katar vásárolt meg baloldali európai parlamenti képviselőket, de egyre inkább előtérbe kerül Marokkó is. Több információ is arra utal, hogy az észak-afrikai arab ország is igyekezett befolyást szerezni az uniós döntéshozatalban. Nem kizárt, hogy újabb országok neve is felmerül majd. Így persze más megvilágításba kerülhet a Brüsszel és a baloldal által támogatott illegális migráció is.

Pier Antonio Panzeri háttérben egy tunéziai zászlóval Forrás: Amine Landoulsi Fotós: Anadolu Agency via AFP

A belga rendőrség múlt pénteken letartóztatta Eva Kailit, az Európai Parlament görög alelnökét: először még csak azzal gyanúsították a szocialista politikust, hogy Katar megvesztegette. Azóta élettársa részletes beismerő vallomást tett, amiből kiderült, hogy a marokkói titkosszolgálatnak is dolgoztak – emlékeztet cikkében az Origo. Három szocialista politikustársáról is kiderült, hogy érintettek az ügyben. Letartóztatták Pier-Antonio Panzeri korábbi szocialista európai parlamenti képviselőt, aki jelenleg a „Fight Impunity" civil szervezet (NGO) elnöke, Francesco Giorgit, az Európai Szocialista párt (S&D) asszisztensét - ő Kaili élettársa - és Luca Visentinit, a nemzetközi baloldalhoz szoros szálakkal kapcsolódó Nemzetközi Szakszervezeti Konföderáció főtitkárát, valamint Niccolò Figà-Talamancát, a „No Peace Without Justice" civil szervezet (NGO) igazgatóját. Jelenleg mindannyian vizsgálati fogságban vannak, de az ügyben egyes nyilatkozatok szerint még legalább hatvan szocialista és néppárti politikus is érintett lehet. Marokkóba vezetnek a szálak A legfrissebb fejlemény az ügyben, hogy a Politico arról írt, VI. Mohamed marokkói király még 2014 júliusában kitüntett két személyt: Pier Antonio Panzerit, az Európai Parlament korábbi olasz képviselőjét, aki a közgyűlés Maghreb-országok küldöttségét vezette, és Abderrahim Atmount, az EU-Marokkó parlamenti vegyes bizottság társelnökét. Panzeri neve már fentebb is előkerült, azt feltételezték róla, hogy a marokkói titkosszolgálattól kapott pénzt.

"Barátommal, Pier Antonio Panzerivel" – írta az európai szocialista politikussal készült közös képük alá Facebook-oldalán Abderrahim Atmoun marokkói diplomata: Atmoun, aki jelenleg Marokkó varsói nagykövete, büszkén posztolta nyilvános Facebook-oldalán nemcsak a királlyal közös díjátadó ünnepségről készült képeket, hanem egy sor más képet is, amelyek a Panzerivel - akit nyilvánosan "barátjaként" üdvözöl - való hosszú kapcsolatát mutatják már 2011-től kezdve. A későbbi képeken időnként egy fiatalos, vörös hajú parlamenti tanácsadó, Francesco Giorgi (jelenleg letartóztatásban van) is csatlakozik hozzájuk. Az egyik képen mindhárman egy tárgyalóteremben ülnek egy asztal körül, egy tengerparti táj képe alatt, előttük Sidi Ali ásványvizes palackokkal.

A Politico állítása szerint látott egy olyan marokkói kormányzati levelet, amelyen Panzierit úgy azonosította, mint potenciálisan "fontos szövetségest" vagy "félelmetes ellenfelet". Abderrahmin Atmoun arról is posztolt képet, ahogy Pier Antonio Panzeri átveszi a marokkói királytól a kitüntetést: Mindez egyértelműen arra utal, hogy a szolgálatok számoltak azzal, hogy Panzieri valamilyen módon képes lehet együttműködni velük. A gyanúsítottak ügyvédjei nem kívántak nyilatkozni, Marokkó varsói és brüsszeli nagykövetsége pedig nem válaszol a hívásokra. Panzeri felesége és lánya tagad.

Ezért támogatják a migrációt? A marokkói szál felvetése abból a szempontból is érdekes, hogy az Európai Parlament, és főleg annak baloldala, az elmúlt évtizedekben egyértelműen kiállt az arab országokból érkező bevándorlás mellett – figyelmeztet cikkében az Origo. Mint írják, könnyen elképzelhető, hogy a marokkói vagy éppen a katari titkosszolgálatok azért fizethették le a baloldali európai parlamenti képviselőket, hogy így segítsék elő a bevándorlást. Az eddigi információk alapján pedig többen tettek utalást arra, hogy más arab országok is megvásárolhattak európai parlamenti képviselőket, hogy előmozdítsák egy-egy ország érdekét. Könnyen lehet, hogy a következő napokban újabb csontvázak esnek majd ki a szekrényekből.

Az Origo teljes cikke IDE KATTINTVA olvasható.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!