A felvételen az együttes tagjai viccelődnek az újságíróval, aki megpróbál interjút készíteni velük. John Lennon azt állítja, hogy Paul McCartneynak öt gyermeke van Swansea-ben, Ringo Starr pedig arról mesél, hogy következő filmjük egy western lesz. A banda az egész felvétel alatt vicces arcokat vág, és egy ponton a There's No Business Like Show Business (Páratlan biznisz a színházi biznisz) musicalt idézik.