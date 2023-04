Mióta a farkasok stabil állománnyal rendelkeznek vármegyénkben, azóta megszaporodtak a haszonállatok és a nagyragadozók közti konfliktusok. A Kuvasz-Őr Nagyragadozóvédelmi Program vezetője, Szép Ábrahám szerint hazánkban egyelőre elegendő elrettentő erő lehet két kuvasz és az öt soros, 120 centiméter magas villanypásztor jelenléte a pásztor nélkül legelő nyáj mellett is. A hatékony védekezéssel kapcsolatos tapasztalataikról helyi juhászokkal beszélgettünk.

Medve ellen hat kutyával

– Három saját törzskönyv nélküli kuvaszom volt, de őket kezdetben csak kikötve tartottam. Aztán saját erőből vásároltam 120 centi magas villanypásztort és onnantól a három kutya szabadon mozgott – mondta Csúszda Csaba putnoki juhász. – A 2010-es években vettem észre, hogy visszatelepültek a területre a hollók, amelyek a nagyragadozókkal együtt szoktak mozogni. Aztán a nemzeti parknál dolgozó ismerőseim mondták, hogy 2015-től él a környéken egy farkaspár, amely minden évben fial. Pontosan tudjuk, hogy a tanyától körülbelül másfél kilométerre egy dombon található a farkaskotorék, mert éjszakánként szoktuk hallani az üvöltésüket. Később akkorára szaporodott a farkaslétszám, hogy szerettem volna még egy kutyát. Így találtam rá a Kuvasz-Őr programra, ahonnan 2021 őszén még kettő kölyköt, egy törzskönyvezett kant és egy szukát igényeltem. Őket egyedül arra kellett megtanítani, hogy a kis bárányokkal nem szabad játszaniuk. Egy rossz magaviseletű, szökős kuvaszt pedig ajándéka kaptam, lényegében az elaltatástól mentettem meg. A kutya nálam jól beilleszkedett a csapatba. Tehát jelenleg öt kuvaszom vigyáz a 80 anyajuhra és a néhány kecskére, úgy hogy én ott sem vagyok. Emellett a nyolc lovamnál is tartózkodik mindig egy kuvasz. Legeltetésnél is legalább három kuvaszt viszek magammal. Mióta foglalkoztatom őket, sosem tapasztaltam hiányt az állataim körében. Korábban egy anyakecském és egy idősebb anyajuhom tűnt el, de egyikről sem bizonyosodott be, hogy farkas vitte volna el. Akkoriban medve is volt a környéken, aminek lefotóztam a nyomát. A kutyáim medvére mély öblös ugatással szoktak ugatni. Azt pedig vonítással jelzik, amikor a közelben jár a farkasfalka.

Ráéheztek a bárányokra

Ahol nincs semmilyen védelem, ott a farkasok elkezdték prédálni a haszonállatokat.

A szuhogyi páros | Forrás: Kuvasz-Őr

– Most lesznek egy évesek a kuvaszaim, amelyekhez a Kuvasz-Őr program révén jutottam hozzá. A lehetőségről egy barátomtól értesültem. Aztán Szép Ábrahám kijött ellenőrizni a területet és azóta folyamatosan segítségemre van. Megtekintettük együtt, hogy máshol hogyan tartják a kuvaszokat és bolhanyakörvet is kaptunk már tőle – osztotta meg Fóris János szuhogyi juhász.

– Korábban csak németjuhászt tartottam. Most a kuvaszok egy fél hektáros területen együtt vannak a 80 felnőtt juhval és úgy látom, hogy jól végzik a dolgukat. Hamarosan villanypásztor is kerül majd a terület köré. A kutyákat a nyáj őrzésére egyáltalán nem kellett megtanítani, de arra igen, hogy a jelenlétemben vendégnek, ne betolakodónak tekintsék az embereket. Nem messze tőlünk, a szőlőknél a település határában megjelent négy farkas, amiről egy természetvédelmi őr barátom számolt be. Támadást eddig nem tapasztaltunk a farkasok részéről, de fontosnak tartottuk, hogy a jövőben a kutyákkal és villanypásztorral is megelőzzük, mivel a közeli Jósvafőről már vittek el bárányokat. Esetenként a kóbor kutyák is veszélyt jelenthetnek.

Gyerekbarát kuvaszok

A sajómercsei juhász mindenkinek ajánlja kuvaszok és villanypásztor beszerzését, aki az Északi-középhegységben juhokkal vagy marhával foglalkozik.

A sajómercsei állatok őrei | Forrás: Kuvasz-Őr

– Bár támadás még nem történt, de a környéken észleltük farkasok jelenlétét. Vadászok beszámoltak a ragadozókról és vadkamerás felvételek is készültek róluk. Emiatt gondoltam, hogy megelőzésképpen szükségem lenne valamilyen védelemre a 110 anyajuhomhoz és 3 fogathajtó lovamhoz – számolt be Ádám László sajómercsei gazdálkodó. – A Kuvasz-Őr programon keresztül igényeltem két kiskuvaszt. Négyhetes alomtestvér kan kölykök kerültek hozzám. Ősszel lesznek 2 évesek, úgyhogy már két idényt teljesítettek nálam. Tanítani inkább csak alap engedelmességi feladatokra kellett őket, mert a többit ösztönösen csinálják. A hozzájuk fűzött reményeket teljesen beváltották a juhok és a lovak őrzésében. Már a nyáj nyári szállásán is kipróbáltam őket, ahová április, májusban terelem ki az állatokat és ősszel hozom vissza a faluba. Ott folyamatosan a juhok között vannak a kuvaszok, de mindkét helyszínt elfogadták. Az állataim egyébként villanypásztoron belül legelnek, de a kutyák nagyragadozó védelem és a porta őrzése szempontjából is jól teljesítenek. Bár a kuvasz eléggé határozott fajta, de a két kiskorú gyerekem is bármikor simogathatja őket.