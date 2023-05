A Heves megyei Heréden kínált, ragyogó, 1,45 millió eurós családi ház a régió messze legmagasabb áron kínált otthona. A fotók és részletek alapján azonban nincs mit csodálkozni az összegen. Luxus 273 nm-en és persze a ház falakon túl is, akár egy gigantikus birtokon. Nézzen szét a régiós ingatlanpiac “legjének” fotóalbumában!

“Heréden akár 1,5 hektáros birtokként is megvásárolható újépítésű luxus családi ház eladó. Szeretne Budapest elérhető közelségében maradva, mégis az autópálya nyújtotta szabadság közelében, egy tiszta, rendezett, biztonságos, jó lakóközösségű községben élni? Szeretne egy olyan kertet, amelyben a természet tisztelete jegyében megfér a letisztult minimalizmus és egy pazar halastó egyaránt? Szeretne egy olyan otthont magának, amely kiváló minőségben épült, modern megjelenéssel nyújt lakályos tereket? Akkor az általunk kínált ingatlant érdemes megtekintenie!

Képzelje el, hogy napi használatú autójával az elektromos töltővel felszerelt duplagarázsba érkezik. A ház belső tereit antracit zsaluziák védik a fénytől, és a kíváncsi tekintetektől. A házának központi terének éke a gránit munkalapos, borhűtős konyhaszekrény, a nappali és étkező mintha egy magazinból lépett volna elő a rafináltan tagolt optikájú födémmel. A főhálóhoz saját gardrób és exkluzív fürdőszoba tartozik, de a teraszra is ki lehet belőle lépni. A gyermekek vagy vendégek hálói külön közlekedőből nyílnak, közöttük az áthallásmentességet adó saját fürdő található. Műszaki felszereltségként a hőszivattyús fűtés, és a kamerarendszer már elvárt, a fűtött kocsibejáró, a fotocellás riasztó és az út melletti zöldterületet is öntöző rendszer már valódi extra.

A kertet gránitburkolatú kerítés vonja körbe, a modern kandeláberek a hatalmas térkőfelületeken megvilágítják a hobbijárművek tárolására is szolgáló második garázshoz vezető utat. A halastó hatalmas vízfelülete mögött már csak a határ és a távoli templomtorony látszik. A fedett terasz kialakított helye lehet a jacuzzinak, a tűzrakó is ezzel határos. Bár az utca végén átmenő forgalom nincsen, de ha a további három belterületi és az hektáros külterületi telkeket is hozzávásárolja, a magánút tulajdonjoga is önhöz kerülhet. A további telkeken elhelyezheti vállalkozását, idősebb rokonait, háztartási alkalmazottját, vagy szeretett lovait, állatait. [...]”



