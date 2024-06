A kínai Zhengzhouban zajlik az idei öttusa világbajnokság, amelyen az egyéni verseny kedden kezdődik, a női selejtezővel. Ebben érdekelt lesz a DVTK sportolója, Guzi Blanka is, aki az elmúlt hónapban két remek eredményt ért el: május 12-én, a szófiai világkupa versenyen aranyérmet szerzett, 13 nappal később, az ankarai világkupa döntőben, a bombaerős mezőnyben pedig – legjobb magyarként – a 7. helyen zárt.

Mindezek ismeretében is meglepő, hogy a Nemzetközi Öttusa Szövetség honlapján, a világbajnokság beharangozóját a magyarokkal kezdték, akiket a vb-elsőség elérésére is esélyesnek tartanak:

,,Magyarország az egyetlen nemzet, amely két női egyéni döntőt nyert az UIPM 2024 öttusa világkupán, vagyis Gulyás Michelle és Guzi Blanka kecsegtető eséllyel indul ezen a versenyen, a tekintetben, hogy először lehet világbajnok.”

Gulyás Michelle még március 12-én a kairói világkupa futamon diadalmaskodott, de számára nincs akkora tétje a vb-nek, mint Guzi számára, ugyanis a diósgyőri sportolóval szemben ő már rendelkezik olimpiai kvótával, amelyet még tavaly nyáron az Európa-bajnokságon, a Krakówban elért 7. helyével érdemelt ki.

Két esély

Guzi Blankának az ötkarikás részvétel kiharcolására két esélye van. Az egyik, hogy a mostani vb-n dobogón végez, ha pedig ez nem jön össze, akkor az olimpiai ranglistán elfoglalt pozíciója alapján juthat kvótához.

A párizsi 36 fős mezőnyből eddig 22 hely kelt el, 2-t szabadkártyaként osztanak majd ki, olyan országoknak, akiknek a versenyzői nem jutottak ki. A vb-n 3 hely találhat gazdára, de ha olyanok végeznek dobogón Kínában, akiknek már van indulási joguk, akkor ezeket a helyeket is a ranglistások között osztják ki.

E tekintetben Guzi Blanka jól áll, az olimpiai ranglistán a 7. helyen található, 152 ponttal (és csak négy olyan sportoló előzi meg, akinek még nincs kvótája), a mögötte álló legjobb magyar a már kvótás Gulyás Michelle a 9. (146 pont), míg Erdős Rita a 18. (118 pont), Bauer Blanka pedig a 33. (100 pont) helyen található. Mivel mind a felsorolt mind a négy versenyző rajthoz áll Kínában, a világbajnoki helyezés tulajdonképpen eldönti, hogy Guzi ott lesz-e az olimpián. Jó vívása párizsi repülőjegyet érne, mert a többi számban megbízhatóan jó teljesítményre képes a 25 éves versenyző.