Guzi Blanka, a DVTK öttusázója a lehető legjobbkor, a világkupa-sorozat utolsó, negyedik állomásán, a múlt vasárnap Szófiában a legjobbnak bizonyult, aranyérmet szerzett. Ez volt élete második felnőtt világverseny elsősége, amit három nappal a 25. születésnapja előtt ért el.

Nehéz hetek

– Nehéz hetek vannak mögöttem, az idei évben a világkupa versenysorozatban annak ellenére, hogy ez volt a cél, nem sikerült sem a kairói, sem a budapesti döntőbe bekerülnöm, az elért eredmények eléggé csalódást keltőek voltak – mondta Guzi Blanka, majd így folytatta: – Történt mindez a vívás miatt, annak ellenére, hogy az elmúlt hónapokban lelkiismeretesen végeztem a munkát a páston. Nem értettem, hogy miért nem jön ki az, aminek az alapjai megvannak, mindez ezért volt zavaró, mert a többi számban jó formában érzetem magam. Nehéz volt ezt feldolgozni, illetve a sűrű versenynaptár miatt szerencsére nem is igazán volt idő arra, hogy emésszem magam. De most, Szófiában, végre összejött egy nagyon jó eredmény.

Nem várta

Arra a kérdésre, hogy számított-e dobogós helyezésre, netán az aranyra, így felelt a sportoló:

– Nem vártam ilyesmit, nem is jutott ilyen eszembe, nem utalt rá sokáig semmi. A selejtezőből is csak nagy nehézségek árán, egy erőteljes laser-runnal sikerült tovább mennem. Aztán az elődöntőt megelőző napon, a rangsoroló vívás, magamhoz képest jól sikerült, régen vívtam ilyen jól, de mivel ez egy estébe nyúló program volt, és másnap abba a csoportba kerültem, amelyiknek délelőtt kellett versenyeznie, meglehetősen fáradt voltam. Mint kiderült, nem csak én, hanem a mezőny többi tagja is. A megszenvedett döntőbe jutás után úgy voltam vele, hogy a legjobb 18 között, már valami másnak kell jönnie. Úgy gondoltam, hogy én itt már csak nyerhetek, persze nem a szó szoros értelmében, és tulajdonképpen ez az érzés alapozta meg az eredményt. A lovaglás szórta a mezőny, nekem is volt két verőhibám, de mivel másoknak is, vagy még ennél is rosszabbul jártak, a viszonylag jó úszás után, a futás-lövészethez úgy állhattam oda, hogy 70 másodperc volt a hátrányom az elsőként indulóhoz képest. A laser-runban mentem, ahogy tudtam előzgettem, és az utolsó kört már úgy kezdhettem, hogy a második helyen haladtam, és úgy voltam vele, hogy ez egy boldog ezüstérem lesz. Futottam, és éreztem, hogy még bírok, bírok menni, és azt láttam, hogy folyamatosan csökken a távolság köztem, és az élen haladó között. Majd 200 méterrel a cél előtt egy utolsót előztem, és alig akartam elhinni, hogy már nincs kit utolérjek, hogy a célszalagot én szakíthatom át. Az örömteli arany megszerzését az ünnepi pillanatok követtek, amelynek során az is eszembe jutott, hogy milyen sok segítséget kaptam a Lengyelné Kratkóczki Beáta által vezetett Hús Depó Kft.-től, amit ezúton is köszönök.

Korai lenne

A győzelemmel nagyon sok ranglista pontot, szám szerint 60-at szerzett Guzi Blanka, és ezzel az olimpiai kvalifikációs rangsorban a 9. helyre jött fel, vagyis, ha most érne véget az ötkarikás selejtező sorozat, akkor biztos párizsi indulónak számítana.

– Az olimpiáról még korai lenne beszélni – mondta Guzi Blanka. – Az már korábban is biztos volt, hogy a júniusi, kínai világbajnokságon rajthoz álló négy magyar női öttusázó között ott leszek, de a szófiai sikerrel arra is jogot szereztem, és természetesen élek is ezzel, hogy a jövő heti, ankarai világkupa döntőben a három magyar egyike lehetek a sorozat legjobb 36 versenyzője között. Számomra ez most egy plusz lehetőség, aminek nagyon örülök, hiszen várhatóan egy nagyon erős mezőnyben állok majd rajthoz. Nem szeretnék semmilyen következtetéseket levonni, és esélyekről sem beszélni, a törökországi versenyre kell koncentráljak, nem engedhetem meg, hogy az örömmámor elragadjon, mert lesz még két fontos versenyem, négy héten belül. Miután Szófiából hazaértem, tudtam találkozni a szüleimmel, és ez nagyon sokat jelent nekem, de néhány boldog óra után folytatnom kell a munkát.

Magyarország női öttusában, Gulyás Michelle révén már szerzett egy olimpiai kvótát, és mivel egy nemzet maximum két sportolót indíthat a párizsi játékokon, így Guzi Blanka azért küzd, hogy ő legyen az a másik sportoló.