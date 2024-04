Tavaly május 2-án jelentették be a DVTK Jegesmedvék jégkorong csapatánál, hogy

Steve Kasper személyében kanadai vezetőedzője lesz a DVTK Jegesmedvék csapatának a 2023/2024-es idényben. A 61 esztendős szakember korábban vezetőedzőként dolgozott a világ legrangosabb jégkorong ligájában, az NHL-ben. Legutóbbi munkája során a KHL-ben szereplő Kunlun Red Star másodedzője volt.

Nos, a tengerentúli tréner nem folytatja tevékenységét Miskolcon, minderről pénteken beszélt a klub honlapjának Láda Balázs, a DVTK Jegesmedvék General Managere.

Keresik a legmegfelelőbbet

– A 2023/2024-es idényünk hamarabb véget ért a jégen, mint szerettük volna és a kitűzött célunkat, a legjobb négy közé jutást nem értük el. A háttérben viszont már hosszabb ideje zajlik az a folyamat, ami során kiértékeljük az idei szezon tapasztalatait, az elvégzett munka eredményét és tervezzük a következő idény szakmai alapjait. Vezetőedzőnkkel, Steve Kasperrel is átbeszéltük ezeket a témaköröket, tárgyaltunk vele a lejáró szerződéséről. Végül ezeknek a megbeszéléseknek az lett a végeredménye, hogy úgy döntöttünk, nem folytatjuk a közös munkát. Ezúton is szeretnénk megköszönni a nálunk végzett munkáját, további pályafutásához pedig sok sikert kívánunk! Mi pedig azon dolgozunk jelenleg, hogy a következő szezonra egy olyan keretet és szakmai stábot építsünk ki, ahol továbbra is lehetőséget tudunk adni a fiatal magyar tehetségeknek, emellett pedig eredményesebbek tudunk lenni és ki tudjuk szolgálni a szurkolóinkat, támogatóinkat. Ezeknek a céloknak az elérése érdekében keressük a legmegfelelőbb játékosokat és szakembereket – mondta.