Labdarúgó vármegyei II. osztály Közép csoport, 22. forduló, szombati eredmények

Kisgyőr – Sajószöged 1-6 (1-2)

Kisgyőr, 50 néző. V.: Tóth J. (Szutorcsik, Fülöp G.).

Kisgyőr: Batári – Vadász, Kolompár Miklós, Rontó R., Kolompár Mihály, Lakatos, Rafael K. (Balog Cs.), Sós (Barsi), Rontó G. (Kis Z.), Kékedi (Merucza), Petruska. Elnök: Varga Gábor.

Sajószöged: Péter G. – Kovács F. (Kondor), Farkas Cs., Gyuricskó (Strigel) Kocsa, Sebők, Kovács B., Nagy L., Kovács S. (Papp M.), Illés D., Horváth Sz. (Halász). Edző: Kurucz Gábor.

G.: Rontó G., ill. Sebők (3), Gyuricskó, Kovács B., Illés D.

Jók: senki, ill. Sebők (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.

Lakatos Krisztián, csapatkapitány: - Az első félidőben partiban voltunk. A másodikban elfáradtunk. Kijött az edzéshiány. Ezt a jó erőkből álló vendégcsapat könyörtelenül kihasználta. Ilyen különbséggel is megérdemelten győztek. További sikereket nekik. Mi megyünk tovább.

Kurucz Gábor: - Köszönöm a csapatnak! Teljesen megérdemelt győzelmet arattuk. Végre a játékosaink is kezdik elhinni, hogy jó csapat vagyunk. Dolgozunk tovább. Jövő héten is rangadó. Gratulálok Strigel Attila első felnőtt mérkőzéséhez. Csak így tovább! A továbbiakban sok sikert Kisgyőrnek!

Bükkzsérc – Vatta 8-2 (8-2) – a félidőben félbeszakadt, mert a vendégek létszáma sérülések miatt hét fő alá csökkent

Bükkzsérc, 50 néző. V.: Hullár (Horváth R., Barnóczki N.).

Bükkzsérc: Berencsi – Mikita, Reményi, Madarász, Jóna, Nagy M., Makó, Lázár B., Bernáth, Csiszár, Kondora. Edző: Kovács József.

Vatta: Faragó – Kálmán, Gellérfi, Dányi, Teleki, Barta, Stoff, Egyed, Szakál, Erőss, K. Tóth. Edző: Jóner Gábor.

G.: Reményi (3), Mikita (2), Jóna, Bernáth, Keresztesi, ill. Stoff, Kálmán.

Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.

Kovács József: – Nem így gondoltuk! Jobb folytatást Vattának. A súlyosnak tűnő sérülés abszolút nem hiányzott! Mielőbbi gyógyulást Milán!

K. Tóth Péter, csapatvezető: – Gratulálok a hazaiaknak. További sikereket kívánunk nekik.

Bogács – Mezőcsát 6-1 (2-0)

Bogács, 80 néző. V.: Tiszóczki (Ivancsó, Dinyési).

Bogács: Szabó L. – Salavári, Czeglédi, Pap M., Farkas F., Stefanecz, Kovács I., Jordán (Harászi), Egyed (Veres), Kiss A. (Nagy D.), Pap K. (Varga). Elnök: Farkas Csaba.

Mezőcsát: Kupcsik – Nyircsák M. (Lados), Kemény, Szombati, Új-Nagy, Késely, Nagy D., Paczók K., Lovász, Tóth M., Sipos (Nyírcsák A.). Elnök: Kemény Tamás.

G.: Farkas (3), Czeglédi, Kiss A., Pap K. ill. Szombati.

Kiállítva: Kemény (20.) , Új-Nagy (67.).

Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.

Farkas Csaba: – Igazi csapatmunka volt. Eddig hol voltunk? Mindegy: most itt vagyunk! További sok sikert Csátnak. Jussanak a megyei I-be, oda valók minden szempontból!

Kemény Tamás: – Köszönjük a játékvezetést! Jövő héten már valószínű nem lesz Mezőcsáton megyei másodosztályú. Köszönjük az egész éves támogatást. El kell gondolkodnunk, hogy visszalépünk a bajnokságtól! Sok sikert Bogácsnak. Köszönjük a korrekt vendéglátást. Szimpatikusan játszó csapat!

Bükkszentkereszt – Hejőpapi 5-5 (4-3)

Bükkszentkereszt, 30 néző. V.: Sohajda (Lipták, Ács).

Bükkszentkereszt: Molnár – Orosz, Gál R., Miklós D., Gál N., Újhelyi (Fábián), Kákóczki, Vitelki, Kömlei J., Kömlei I. V. (Kömlei II. V.), Izrók. Elnök: Kömlei Viktor.

Hejőpapi: Hegedüs (Répási) – Benőcs, Kovács E. (Virág), Borbély Á. (Szűcs), Klink, Surányi, Nótár E., Borbély B., Németh, Kiss T., Takács. Edző: Németh Károly.

G.: Orosz B. (2), Németh G. (2 - öngól), Klink (öngól), ill. Takács (2), Borbély Á., Borbély B., Nótár E.

Kiállítva: Miklós D. (95.).

Jók: Orosz B. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. senki.

Kömlei Viktor: – Gratulálok a mai csapatnak. A játékvezető addig vezette a mecset, amíg a vendégek ki nem egyenlítettek... Sok sikert Hejőpapinak.

Hegedüs Patrik, elnök: – A mai mérkőzésen a pályától csak mi voltunk rosszabbak a harcos hazai csapat ellen. El kell gondolkodunk!

Mályi – Cserépfalu 15-0 (6-0)

Mályi, 70 néző. V.: Turnyánszki (Iván K., Pásztor G.).

Mályi: Károlyi (Farkas) – Lőrincz, Merucza, Szmicsek (Leczó), Szűcs, Szabó G., Stumpf Á., Barna Á. (Stefán), Takács (Petruska), Stumpf E. (Puskás), Gantner. Edző: Puskás Tibor.

Cserépfalu: Czompó – Sajtós, Dudás, Paczók K., Mizser, Bérczi, Kucserák, Kaló J. (Kosik), Bálint A., Novák, Kriston. Edző: Bálint Attila.

G.: Stumpf Á. (8), Gantner (2), Stefán (2), Lőrincz, Szabó G., Stumpf E.

Jók: Stumpf Á. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. senki.

Puskás Tibor: – Végig nagy lelkesedéssel, végre hazai pályán is jól játszottunk. A látottak alapján a gólkülönbség még így is a vendégek számára nézve hízelgő! Ennek ellenére nem szállunk el magunktól! Dolgozunk tovább és meglátjuk, hogy ez mire lesz elég végelszámolásnál.

Bálint Attila: – Szégyen... Köszönöm azoknak, akik ma megjelentek!

Ónod – Nyékládháza 4-1 (2-0)

Ónod, 120 néző. V.: Belicza (Granoviter, Szalontai).

Ónod: Baranyi – Kocsis, Csanya (Szalina R.), Tóth M., Dolyák D., Zsadányi (Fekete), Szilvási (Galuska), Filep (Farkas), Krajnyák, Bihari, Bobcsák (Tamók). Elnök-edző: Horváth Norbert.

Nyékládháza: Galuska – Kósa (Balkányi), Böszörményi, Demján, Lengyel, Zurai, Vangor, Váradi, Lakatos, Fodor, Rusz. Edző: Sohajda Zsolt.

G.: Tóth M. (2), Galuska, Bihari, ill. Vangor.

Jók: Tóth M. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. az egész csapat.

Horváth Norbert: – Jó játékvezetés mellett ugyan akadozott a játékunk, de így se forgott veszélyben a győzelmünk. A mai napot mindkét csapatunk szépen zárta. További sok sikert Nyékládházának!

Sohajda Zsolt: – A vereség és a sok hiányzó ellenére nem játszottunk rosszul. Kitartásból ötös. Gratulálok csapatomnak. További sok sikert Ónodnak.