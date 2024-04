– A Vasas elleni meccs előtt azt mondtam, hogy olyan érzésem van, mint amikor egy Ferrari versenyzik egy Ladával, és nekünk padlóig kell nyomni a gázt, és ez a párhuzam a mostani meccsre is érvényes. Jó kerete van a Nyíregyházának, minden mellettük szól, de ahogy idáig, most is azon leszünk, hogy harcoljunk a pontért, pontokért. Ez alkalommal is becsülettel felkészültünk, és minden nehézség ellenére a maximumot akarjuk adni. Nekem, mint a Lada sofőrjének mindig az előttünk lévőket kell figyelni, hogy éppen mikor tudunk egy jót előzni, de olykor a visszapillantó tükörbe is bele kell pillantani. Vannak mögöttünk is, de a cél még messze van, az viszont növeli a versenykedvünket, hogy az előző futam jól sikerült. A Kozármisleny otthonában elért győzelmünkkel kiegyensúlyozottan, stabilan ott vagyunk a középmezőnyben, de tisztában vagyunk azzal, hogy a hatodik helyezettől lefelé, mindenki veszélyhelyzetben van, így mi is. Nem vagyunk egyszerű szituban, a keretünkből többen hiányoznak, és a mezőny három kiemelkedő csapata, a Vasas, a Győr és a Nyíregyháza közül, most az utóbbi, a listavezető érkezik hozzánk. Ellenük az ősszel már megmutattuk, hogy szervezett, alázatos játékkal képesek vagyunk arra, hogy ki-ki meccset játsszunk, azt a szoros meccset egy jól eltalált lövés döntötte el, a szabolcsiak javára. Az a mérkőzés egy úgymond vállalható vereség volt, és jó lenne, ha egy hasonló meccsen, most mi rúgnánk azt az egy gólt. A Nyíregyháza nagyon jó passzban van, de nekünk nagyon is hinni kell abban, hogy egy-egy meccsre a különbségek eltüntethetők.