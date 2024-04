Szerdán 18.00-tól Ferencvárosi TC – Diósgyőri VTK bajnokit rendeznek, Budapesten. A fővárosi csapat pályáján a labdarúgó NB I 21. fordulójából elhalasztott meccsre kerül sor, amely a zöld-fehérek kérésére maradt el február 17-én, hogy az Európa-konferencia Liga egyenes kieséses szakaszának első körében, az Olympiacos ellen jó eredményt érhessenek el (a görög csapat azonban két 1-0-s győzelemmel kiejtette az FTC-t a harmadik számú európai kupasorozatból).

A Ferencváros és a Diósgyőr egy héten belül a második meccsét játssza egymás ellen, az előző héten szerdán, a Magyar Kupa-negyeddöntőben 2-0-ra nyert az FTC, és ezzel ők jutottak be az elődöntőbe. A zöld-fehérek azóta, a vasárnapi bajnokin, hazai pályán játszva, az NB I rangadóján a 2. helyezett Paksi FC-t győzték le 1-0-ra, és ha most is nyernek, és ezt követően is folytatják remek bajnoki szereplésüket, akkor akár már a jövő hét végén bajnokok lehetnek, megvédhetik tavalyi elsőségüket. Az FTC idei NB I-es eredménysora kiemelkedően jónak mondható, 9 meccsből 8-at megnyertek, csak a Puskás AFC ellen vesztettek pontokat, ugyanis a felcsúti gárda 1-1-es döntetlent ért el a népligeti stadionban. Érdekesség, hogy a Puskás (1-2) az egyik olyan csapat a Fehérvár FC (0-1) mellett, amelyik nyeri tudott a Ferencváros otthonában ősszel, illetve két együttesnek, a Debreceni VSC-nek (1-1) és Mezőkövesd Zsóry FC-nek (0-0) sikerült 1-1 pontot szereznie.

Kicsi az esély, hogy ez most összejön a DVTK-nak, nem csak az egy héttel ezelőtti meccs alapján, hanem azért is, mert az FTC-nek bő kerete van, a sűrű programjuk közepette tudnak rotálni, és nem utolsósorban az is mellettük szól, hogy nagyon erős a játékosállományuk, jó minőségű labdarúgók közül tud válogatni edzőjük, Dejan Stankovic.

A Diósgyőr az FTC-vel szembeni kupa kiesés után a múlt szombaton, a kieső helyen álló Kisvárda MG ellen hazai pályán ért el csalódást keltő 1-1-es eredményt, a második félidei gyenge játékával. Így van némi törleszteni valója a szurkolók felé a csapatnak, a kérdés az, hogy fel tud-e nőni a piros-fehér gárda, a zöld-fehérek szintjére, illetve, hogy mekkora rotáció lesz az előző, vagy az azt megelőző meccshez képest a DVTK-nál. A szombati bajnokiról többen sérülése, betegség miatt hiányoztak, Bárdos, Stephen, Baco, Csirmaz és Popadiuc sem volt keretben, utóbbi több hónapra esett ki.

Forgatni kell

– Szerencsére Stephen Bitok a betegsége után már velünk edz, és Ondrej Baco is kezdi utolérni magát, az FTC ellen már ott lesz a meccskeretben – mondta Vladimir Radenkovic, a DVTK vezetőedzője, majd így folytatta: – Szükségünk is van rájuk, mert az FTC elleni találkozót követően vasárnap újabb bajnoki vár ránk az MTK vendégeként. Amikor ilyen sűrű a program, akkor forgatni kell a játékosokat, ezért fontos, hogy a DVTK keretében sok jó labdarúgó található. Biztosan lesz olyan játékos, aki szerdán többet játszik, majd vasárnap kevesebbet, és fordítva.

Az edző az ellenfélről, az esélyekről a következőket nyilatkozta:

– Az FTC a kupamérkőzésen is úgy játszott, amire számítottunk, mivel minden mérkőzésen dominálni szeretnének. Hazai pályán, a saját közönségük előtt várhatóan még inkább ez lesz a szándékuk, de mi is készen állunk a megmérettetésre. Azt kértem a srácoktól, hogy bízzanak jobban magukban, nem kell mindent egyérintőből megoldani, nyugodtan vegyék át a labdát és úgy passzoljanak, és a pálya bizonyos zónáiban bátran vállalják be a cselezést is. Tisztában vagyunk azzal, hogy a Ferencváros évek óta kiemelkedik a mezőnyből, de sportemberként ezúttal is úgy utazunk Budapestre, hogy kiadjuk magunkból a maximumot, és mindent megtegyünk a győzelemért.