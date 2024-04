Diósgyőri VTK – Debreceni VSC mérkőzést rendeznek szombaton 19.30-tól Diósgyőrben, a labdarúgó NB I 29. fordulójában. A meccs kérdése az, hogy az 5 és 5-ből lesz-e 2 és 2, vagy nagyobb számok felé mozdul el a Diósgyőr?

Ugyanis jelenleg 5 pont a különbség a csapat között a tabellán: a Debreceni VSC áll jobban, ötödikek, a DVTK hetedik. Utóbbinak az oka az, hogy a diósgyőri ez elmúlt hetekben nem érezhette a győzelem ízét, legutóbb március 16-án, a Paksi FC elleni, hazai bajnokin nyertek (2-1), az azóta lejátszott 5 tétmérkőzésen viszont ez nem jött össze (ezek közül egy kupa vereség volt, a négy pedig bajnoki meccsen pedig két döntetlen a sovány termés). Viszont ha most sikerülne megszakítania a Diósgyőrnek ezt a rossz sorozatot, és a szurkolótábornak lenne mit ünnepelnie, akkor 2 pontra csökkenne a két csapat közötti különbség, és a DVTK 2 veretlen meccsre javítaná a jelenlegi negatív szériáját, azzal, hogy a múlt vasárnap, az MTK Budapest otthonában elért 1-1 átkerülne egy másik kategóriába. Persze vannak további opciók is, a remélt DVTK sikerrel szemben, de ebbe a matekozásba kár lenne belemenni, amikor még a nemzetközi kupaszereplés kiharcolására is van elméleti esély.

Az tény, hogy a Debrecennek jobban megy mostanában, az elmúlt öt bajnokiján csak egyszer szenvedtek vereséget, az MTK Budapest tudott nyerni a Hajdúságban, két hete, 2-1-re. Ezek mellett három győzelem (Kecskeméti TE ellen otthon 1-0, a Kisvárda MG vendégeként 3-1, a Zalaegerszegi TE FC ellen otthon 5-1) és egy döntetlen (a Paksi FC vendégeként 1-1) a mérlegük.

A DVTK és a DVSC ebben az évadban egymás ellen lejátszott két bajnokiján a Diósgyőr veretlen maradt, tavaly szeptember 23-án 3-1-re győztek pályaválasztóként, az idei év első meccsén, február 3-án pedig, Debrecenben 2-2-re végeztek. De a diósgyőriek szerb szakvezetőjének, Vladimir Radenkovicnak azonban ez lesz az első mérkőzése honfitársának csapata ellen.

Alaposan

– Srdjan Blagojevic személyében kiváló szakember irányítja a DVSC-t. Meghozta az eredményét, hogy közel két éve dolgozik a csapattal, és a keretben sem történtek óriási változások – mondta a DVTK edzője, aki arról is beszélt, hegy a mostani meccsük előtt több volt a levegő. – A közelmúlt sűrű programját követően ezen a héten egy mérkőzés vár ránk, így jutott időnk alaposan kielemezni az elmúlt időszak történéseit. Arra jutottunk, hogy ugyan akadtak jó periódusaink, amikor akár egy teljes félidőn keresztül is jól játszottunk, de nem tudtuk állandósítani a formánkat. A sikeres folytatás érdekében ismét meg kell találni magunkban a belső motivációt, mert a külső motiváció biztosan meglesz. A szurkolóink minden meccsen nagy létszámban és folyamatosan biztatnak, a nehéz időszakokban is mellettünk állnak, megérdemlik, hogy megörvendeztessük őket. Azt szeretnék látni, hogy a pálya minden egyes centiméteréért megküzdünk, kiadjuk magunkból a maximumot, ami remélhetőleg elégnek bizonyul a győzelemhez.

A diósgyőriek szakvezetője arról is beszélt, hogy miben kellene előrelépni az eredményességhez.

– Eddig is sok helyzetet alakítottunk ki, mert megvannak a kreatív játékosaink, de a helyzetkihasználás területén rövid távon is sokat tudunk még fejlődni. Ezért ezen a héten külön hangsúlyt helyeztünk a támadók labdakezelésének és lövőtechnikájának a fejlesztésére, valamint a támadásbefejezésre – mondta Vladimir Radenkovic, majd hozzátette: – Ugyanazt a teljesítményt szeretném látni a csapattól, amit a válogatott szünet előtt nyújtottak, méghozzá a kezdőrúgástól az utolsó sípszóig, mert ezzel képesek lehetünk legyőzni az ellenfelet.

Várható kezdő

A Diósgyőri VTK várható kezdőcsapata: Odyntsov – Gera, Szatmári (Chorbadzhyski), Lund, Stephen (Bokros) – Vallejo, Holdampf – Jurek (Pernambuco), Bényei, Pozeg Vancas – Szabó L. (Edomwonyi).