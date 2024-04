Labdarúgás: női NB I

Női labdarúgó NB I, 19. forduló

Diósgyőri VTK – Astra HFC-Üllő 7–1 (2–1)

Diósgyőr, 50 néző. V.: Tóth K. (Kovács L., Gergely M.).

Diósgyőri VTK: Ádám – Somogyi (Smajic, 31.), Geréd, Komlós (Havasi, 76.), Nagy L., Sain, Myhal (Katona, 46.), Oláh A., Boros, Nagy P. (Papp, 76.), Mikó (Madarász, 62.). Vezetőedző: Bém Gábor.

Astra HFC-Üllő : Halla – Csolti, Kövy (Szuja, 15.), Balogh O., Gelb, Kós, Antalicz (Angyal, 61.), Vidács, Pap N., Tatai, Szennai. Vezetőedző: Király Bianka.

Gólszerző: Katona (62., 69.), Oláh A. (74., 83.), Nagy L. (38.), Mikó (43.), Nagy P. (66.), ill. Kós (35.).

Kiállítva: Pap (53.).

Bém Gábor: – Az első félidőben nem találtuk a saját ritmusunkat, amelyet szerettünk volna diktálni, de így is többet birtokoltuk a labdát. Ebben a félidőben a csapatot dicséret illeti, mert a bekapott gól után rögtön fordítani tudtunk. A második félidőben feljavult a támadójátékunk és jöttek a gólok is.

Király Bianka: – Csapatunk ezen a találkozón nem bírta el a sok hiányzót, a negyven percig tartó emberhátrányt, valamint Kövy Elza súlyos sérülését. Ellenfelünknek gratulálunk, megérdemelten nyertek, hiszen jó csapatuk van, és Miskolcon amúgy is nagy fegyvertény a többség számára jó eredményt elérni.