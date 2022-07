Szűkebb pátriánk csökkentett pályaméretű labdarúgó-bajnokságát a Kurityán KSC csapata nyerte, a gólkirályi címet pedig az együttes legjobbja, Hegedűs Eszter érdemelte ki.

Nagypályázhat Barcikán

– Hosszú utat tettem meg addig, amíg eljutottam az MLSZ helyi igazgatósága Miskolcon rendezett díjkiosztó gálaünnepségéig – mondta a kiváló csatár. – Ugyanis atletizáltam, floorballoztam, a grundbirkózással is megpróbálkoztam. Aztán nyolcadikos voltam Kazincbarcikán, ahol a Sajóvölgye Focisuli egyik edzője, Béres Csaba rábeszélésére megpróbálkoztam a futballal is. Most pedig, huszonegy évesen eljutottam oda, hogy a ceremónián az egyik legnagyobb tapsot én kaptam. Először éreztem meg a gólkirályság „ízét”, és talán ennek köszönhetem, hogy visszahívtak a Kazincbarcika NB II.-es nagypályás csapatába, és az üzlet csak rajtam múlik. Úgy néz ki, hogy elkezdem az edzésmunkát, aztán majd kiderül, hogy mit hoz a jövőm.

Hegedűs Eszter negyvenkét gólt termelt a megyei sorozatban: huszonegyet jobb lábbal, húszat ballal ért el, fejjel pedig egyszer juttatta a labdát a hálóba. A teljesítménye jutalmául átvett serleget és oklevelet otthoni szekrényére a korábban kapott érmei közé tette.

A KKSC támadója a sport mellett a nagybetűs életre is öles lépésekkel készül: hamarosan a Debreceni Egyetem hallgatója lesz, kereskedelmet és marketinget tanul majd.

(A borítóképen: Hegedűs Eszter a megyei női labdarúgó-bajnokság gólkirálya | Fotó: Ádám János)