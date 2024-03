A DVTK Hun-Therm női kosárlabdacsapata szombaton 18.00-tól, a Tarr KSC Szekszárd vendégeként a női élvonalbeli bajnokság alapszakaszának utolsó fordulójában lép pályára. Hat nappal azután, hogy a diósgyőriek alulmaradtak a Győrben megrendezett Magyar Kupa döntőben, a serlegért vívott csatában, a Sopron Baskettel szemben (73-71).

Aludva néhányat a remélt forgatókönyvtől elkanyarodott meccsre, azt kérdeztük Völgyi Pétertől, a DVTK Hun-Therm vezetőedzőjétől, hogy milyen mentális állapotban van a csapat.

– A hétfő és a kedd pihenőnap volt, ez az eredménytől függetlenül így volt tervezve, ugyanis a februári, márciusi sorozat iszonyatosan nehéz volt, tele nagy csatákkal, extra mérkőzésekkel, hullámhegyekkel és -völgyekkel, és nem egyszerű ezeket lezárni, hiszen három fronton is küzdöttünk, és ezekből mára egy maradt – mondta a diósgyőri edző, aki arra a kérdésre, hogy el lehet-e intézni egy ilyen kupacsatát azzal a végtelenségig leegyszerűsített kijelentéssel, hogy 2022-ben a Diósgyőr okozott meglepetést azzal, hogy az MK-fináléban legyőzte a Sopront, most pedig ez éppen fordítva történt, így felelt: – Nem lehet… Más volt ez, az is. Ez alkalommal nagy hátrányt jelentett, hogy hét közben még negyeddöntőt kellett játszanunk, mert a sűrű programunk miatt nem tudtuk előrébb hozni azt a találkozót, ami után három nappal a négyes kupadöntő többi résztvevője közül a legerősebb gárdával, a házigazdával kellett megmérkőzni. Nagyon kemény sorozat volt, de nagy a csalódás, hogy nem sikerült kupát nyerni. Nem voltunk fittek a döntőben, ellenfelünk pedig vérszemet kapott, extázisban játszott. Két hete Győrben 0,6 másodpercen múlt a győzelmünk, akkor Lelik dobása célba ért, most 0,1 másodpercen múlott, – ennyivel később ért a gyűrűbe a dobásunk ahhoz képest, hogy egyenlíteni tudjunk, – hogy kiharcoljuk a hosszabbítást. Nem lett volna szabad hagyni, hogy ilyen éles végjátékba menjünk bele, de sajnos ez mégis így történt. Szomorú volt mindenki, csalódott és dühös, hiszen elveszítettünk egy kupadöntőt, de az akkor is mi csapatunk, amikor kikapunk, és akkor is, ha bejut Európa nyolc legjobb csapata közé, az Euroliga negyeddöntőjébe.

Szekszárd és szerda

Negyedöntőt nemsokára megint játszik a DVTK Hun-Therm, a jövő héten szerdán, 18.00-tól, hazai környezetben, most még ismeretlen ellenféllel szemben. Ugyanis néhány nap múlva megkezdődik a rájátszás, amelynek első köre két győzelemig tart. A piros-fehérek ellenfele az E.ON ELTE BEAC vagy a Vasas Akadémia lesz, attól függően, hogy melyik együttes végez a 8. helyen az alapszakasz végén. A felsőházi rájátszásban érintett 8 gárda közül háromnak a helyezési száma már nem változhat, a Diósgyőr 1. helye mellett a Győr 2. pozíciója, és a TFSE 6. helye már biztos, de a 3. Szekszárd, a 4. Sopron és az 5. Pécs még nagyon erős téttel lép pályára. A Diósgyőrnek a Szekszárd ellen ,,csak” a presztízs marad, a piros-fehérek számára az a kihívás, hogy veretlenül végeznek-e az alapszakasz első helyén (amire a klub történelemben még nem volt példa).

– Nagyon kemény meccs lesz, és nem a legjobb alapállásból vágunk neki ennek a csatának, de remek motiváció a veretlenség megőrzése: a Szekszárd ráadásul híres a szervezett és agresszív védekezéséről, emiatt nagyon fontos lesz, hogy az eladott labdák számát minimalizáljuk, hogy ne hagyjuk magunkat kizökkenteni a játékunkból. Vissza kell térni a saját utunkra, és amennyiben lehetőség van rá, akkor meg kell nyerni ezt a mérkőzést – mondta Völgyi Péter, majd így folytatta: – Ez a mérkőzés a nagyon közel lévő rájátszás első köre miatt is fontos. Hogy utána mi jön, arról csak annyit, hogy a negyeddöntőt követően három hétre leáll a bajnokság, ami azoknak kedvez, akik a negyeddöntőben esetleg három meccsel jutnak tovább, mert ők kipihenhetik ennek a körnek a fáradalmait. Persze mindenki, olyannyira, hogy még edzőmeccseket is be kell majd iktatni. Ez egy speciális időszak lesz, hiszen a tüzet meg kell tartani, de mivel addig még vannak meccsek, így nekünk most az előttünk álló feladatokkal kell foglalkoznunk.