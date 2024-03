Szombaton este idegenben, Zalaegerszegen lép pályára az élvonalbeli diósgyőri labdarúgó csapat.

A válogatott két felkészülési mérkőzése miatt a múlt hét végén szünetet tartottak a honi labdarúgó élvonalban, a 2023/2024-es küzdelemsorozat most folytatódik a 26. fordulóval, melynek keretén belül Zalaegerszegi TE FC – Diósgyőri VTK meccset rendeznek a zalai vármegyeszékhelyen szombaton 19.30-tól.

Csupán háromszor

A házigazda kék-fehérek 9 pontra vannak a kieső pozíciótól, egyes vélemények szerint már nem tudják elbukni a bennmaradást, azonban még akadnak olyan szakemberek is, akik úgy vélik, a Zete felől csak akkor mennek el a ,,viharfelhők", ha még minimum két-három meccset megnyer, ebben az esetben már egyik búcsúzójelölt, sem a Mezőkövesd, sem a Kisvárda nem tudja befogni. A Diósgyőr ezzel szemben sokkal másabb pozícióban található, tekintve, hogy 35 ponttal pillanatnyilag a 6. helyen áll a táblázaton. A piros-fehérek jó sorozatban vannak, hiszen utóbbi négy meccsükön tíz pontot szereztek, és ha tudják tartani ezt a formát, akár még a dobogó közelébe is érhetnek május közepére, mire zárul az évad. A szünetben mindkét gárda vívott edzőmeccset, a Zalaegerszeg Kozármislenybe utazott, és 2-1-re verte NB II-es ellenfelét, a DVTK pedig 3-0-ra a szintén a második vonalban vitézkedő Kolorcity Kazincbarcikai SC-t.

Az aktuális bajnokságban eddig kétszer mérkőzött egymással a két alakulat, tavaly augusztus 18-án a még Kuznyecov Szergej által irányított miskolciak 3-1-re győztek a ZTE Arénában, a három gólt Stephen, az azóta távozott Lukács D., illetve Pernambuco szerezte. December 3-án a zalaiak visszavágtak, ugyanis Diósgyőrben 3-0-s sikert arattak. Február 27-én is volt egy közös összecsapásuk, méghozzá a Magyar Kupában, Szatmáriék 4-2-re verték ellenfelüket, és ezzel bejutottak a legjobb 8 közé. A felek eddig 26-szor meccseltek Egerszegen, 13-szor nyert a ZTE, és mindössze 3-szor a Diósgyőr.

Ismét készülnek

A diósgyőri szurkolókban még most is élénken él az a bő hét hónappal ezelőtti eset, amikor a hazai rendezők a beléptetésnél nem csak motoztak és csomagot ellenőriztek, hanem kivétel nélkül mindenkivel, még a gyerekekkel is levetették a cipőt és a szandálokat is, keresve például pirotechnikai, és más, stadionba nem illő eszközöket. Nem kizárt, sőt, szinte bizonyos, hogy a ZTE biztonsági szolgálata ismét nagy erőkkel készül a mérkőzésre. A piros-fehér szimpatizánsokat azonban nem csupán ez érdekli, hanem az is, hogy kik távozhatnak a keretből a szezon végén. Lapunk információi szerint a június 30-cal lejáró szerződésű labdarúgók közül nem tartanak igényt Diósgyőrben Branislav Danilovic, Farkas Dániel, Bozhidar Chorbadzhiyski, és Csizmaz István játékára. Ugyancsak lejár rövidesen a kontraktusa három stabil kezdőembernek, Holdampf Gergővel és Gera Dániellel tárgyalásban van a klubvezetés a folyatással kapcsolatban, kétséges a jövője a szlovén Pozeg Vancasnak, akinél családi okok is szerepet játszhatnak a maradásban/távozásban.

Nem a legerősebb

– Tisztában vagyunk a korábbi eredményeinkkel, de már nem foglalkozunk a múlttal, hanem a következő mérkőzésre koncentrálunk – közölte Vladimir Radenkovic, a DVTK vezetőedzője. – Egy távoli cél kergetése helyett mindig a következő lépést akarjuk sikerrel megtenni, ami azt jelenti, hogy amennyiben folyamatosan fejleszteni tudjuk a játékunkat, akkor annak meglesz a pontokban mérhető eredménye is. Szombat este egy másik mérkőzés vár ránk a ZTE ellen, mint legutóbb, hiszen akkor a Magyar Kupában találkoztunk Diósgyőrben, most pedig a bajnoki mérkőzés következik Zalaegerszegen. És azt se feledjük, hogy a kupameccsen az ellenfelünk nem a legerősebb kezdő 11-gyel állt fel. Aki csak a ZTE legutóbbi mérkőzésének eredményét látta, az legyinthet az 5-1-es debreceni vereség után, ám a mérkőzés képe alapján nem volt ekkora különbség a két csapat között, hiszen gyors ellentámadások után ők is több helyzetet alakítottak ki. Február végén jó mérkőzést játszottunk a ZTE ellen, amikor nekünk sok minden sikerült, így mi jutottunk tovább. Ezúttal is győzni szeretnénk, aminek az a feltétele, hogy megfelelő mentalitással játsszunk, és fegyelmezetten tartsuk magunkat a taktikához az egész mérkőzés során. ÉM



Így kezdhetnek

A DVTK Kazincbarcika elleni edzőmeccsét kihagyta az U21-es válogatottal lévő Bényei, és Jurek, míg Bánhegyi, Demeter, valamint Szamosi az NB III-ban lépett pályára. Bárdos, Feuillassier, Szabó L., és Tóth B. pedig sérülés miatt hem húzott szerelést, úgy tudjuk, Bárdos kivételével valamennyi futballista egészséges.

A várható kezdőcsapat: Odyntsov – Gera, Szatmári, Lund, Bitok – Holdampf – Bényei, Vallejo, Pozeg Vancas – Jurek, Edomwonyi.