A 32. MEAFC Vándorkupa–Szlaboda István Emlékversenyét, valamint a Géczi István Emlékversenyt március 24-én, vasárnap, 9.00 órától rendezi meg a Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club (MEAFC) asztalitenisz szakosztálya.

A Miskolci Egyetem Körcsarnokában a II. és III. osztályban érdekelt sportolók 12 asztalon mérhetik össze tudásukat, egyéni és páros versenyszámokban. Holdi László versenyigazgatótól megtudtuk azt is, hogy külön erőpróbát rendeznek egyéni és páros versenyszámban is a II. és a III. osztályú játékosoknak, továbbá a III. osztályú megméretéseken csak a megyei és alacsonyabb osztályban versenyző játékosok állhatnak asztalhoz. Ezen kívül a kiírásban szerepel női egyéni amatőr, összevont női és férfi ifjúsági verseny is. Minden versenyszámban 3 nyert játszmáig tart a mérkőzés.

Helyszíni nevezés nincs! Nevezni március 20-án (szerda) 20 óráig lehet Barták Lászlónál, a [email protected], vagy Holdi Lászlónál, a [email protected] e-mail címen. A sorsolást március 22-én, pénteken lesz.