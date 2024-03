A MEAFC asztaliteniszezői 2023-ban is meghatározó szerepet töltöttek be a sportág vármegyei, illetve miskolci történetében. Holdi László szakosztályvezető segítségével elevenítjük fel a tavalyi fontos történéseket és persze kitekintünk a 2024-es szezonra is.

– Egyesületünk a tavalyi évben is több csapattal képviseltette magát a különböző bajnokságokban – hangsúlyozta Holdi László. - A MEAFC I. az NB II-ben volt érdekelt, de ez túl erősnek bizonyult asztaliteniszezőink számára, és az egy évvel korábbi, NB I-től való búcsút követően, ezúttal ettől az osztálytól is el kellett köszönni. Szűkös volt a keret, a bajnokságnak a Stadler Tamás, Sztupák Zoltán, Macsuga József, Tarsoly Zsófia alkotta csapat vágott neki, így nem maradt választási lehetőség, amikor esetleg valakit pótolni kellett. Végül a 10., utolsó helyen fejezte be a csapat bajnoki csatározást, kiesett, jelenleg pedig az NB III-as bajnokság küzdelmeiben igyekszik gyűjtögetni a pontokat. Előrelépés egyenlőre nem várható, ugyanis az átigazolási időszakban Sztupák Zoltán és Bodnár József bejelentette időleges leállását, ők szüneteltetik a sporttevékenységet. Átszervezéssel ugyan fel tudtuk tölteni a keretet, alacsonyabb osztályból feljebb vezényeltük Tóth Tamást és dr. Maksa Csabát, így a mérkőzésekre ki tudunk állni, de olykor itt is felmerülnek gondok. Ezt a csapatot egyébként a középmezőny elejére várhatjuk. A MEAFC II. tavaly megpróbálkozott az NB III-as szerepléssel, de ezt viszonylag kevés siker kísérte, ugyanis a hetedik 7. helyen fejezték be a bajnokságot. A Laczkó Sándor, Laczkó Dániel, Tóth Tamás, dr. Maksa Csaba, dr. Bogyay Ferenc összetételű alakulatból az új idény kezdete előtt a két Laczkó távozott, a többiek pedig felkerültek az NB III-as együttesbe. A megyei bajnokságban való indulásunk ezúttal is helyes döntésnek bizonyult. A MEAFC III. a Miskolc városi bajnokság stabil résztvevője. Évek óta hozzák a jó eredményeket, szinte mindig az első helyen fejezik be a pontvadászatot. Ebben az együttesben van merítési lehetőség, hiszen az ellenfelek egyéni tudásához igazítva, mindig 7-8 játékos közül lehet választani, hogy kik álljanak asztalhoz az adott bajnoki találkozón. A korábbi évek sikerei után nem volt könnyű feldolgozni a kieséssel együtt járó kudarcokat, de a sportéletben is rendre érvényesül az egyszer fent, máskor lent igazsága. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy szakosztályunk az egyetemi hallgatók felkutatásában és aktivizálásában sokat fejlődött az elmúlt évben. Szakmai közreműködésünkkel segítjük az egyetemi asztalitenisz szabadidősport foglalkozások megvalósulását, de kivesszük a részünket a tehetséggondozásból is. Ezt jelzi, hogy miskolci sportolók is részt vettek a tavaly nyáron, Kecskeméten megrendezett 4. Egyetemi és Műszaki Felsőoktatási Sportnapokon, ahol a Gyuricskó Adrián, Hokk Bence duó második helyezést ért el.



Minden szinten folytatják a hagyományokat

A MEAFC asztalitenisz szakosztályban jelenleg harminc sportolót találhatunk, ők azok, akik szorgalmasan látogatják az edzéseket.

– A csapataink tagjai inkább az idősebb korosztályból kerülnek ki, ennek az a magyarázata, hogy a fiatalabbakat lekötik az egyetemi tanulmányok, korábban pedig nem voltak kapcsolatban a sportággal – folytatta a szakosztályvezető. – Az edzéseket az E/4-es kollégium tornatermében tartjuk, ahol minden technikai feltétel adott a színvonalas gyakorláshoz. A tréningezésre heti két alkalommal, szerdán és pénteken 18.30-21.00 óra között van lehetőség. Szakosztályunk minden esztendőben több versenyt rendez, vagy ad otthont sportági eseménynek. Ezek közül a MEAFC Kupa a legismertebb, melyre a megye határain kívülről is érkeznek játékosok. Tavaly 31. alkalommal rendeztük meg ezt a tornát, ahol a résztvevők hat kategóriában vetélkedhettek egymással. Idén szeretnénk folytatni ezt a hagyományt, valamint csapatainkkal mind jobban szerepelni a különböző bajnokságokban, megmérettetéseken.