A MEAFC tollaslabda együttese egy szorosabb és egy magabiztos győzelemmel megnyerte a március 16-án, szombaton, Budapesten megrendezett osztályozót és feljutott az Országos Csapatbajnokság (OCSB) II. osztályába.

A MEAFC a tollaslabda OCSB III. osztály Közép-csoportjának győzteseként szerzett jogot arra, hogy a Nyugati-csoport győztesével, a Veszprémi TE-vel és a Keleti-csoportban első T(r)ollas SE II. együttesével megmérkőzzön az OCSB II. osztályba jutásért. A KMASZC Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola tormatermében kialakított, 4 pályán megrendezett osztályozón a MEAFC előbb szoros csatában nyert a Veszprém ellen, majd magabiztosan győzte le a T(r)ollas SE II. együttesét, mellyel feljutottak az OCSB II. osztályába.

Megfigyelték

– Szakosztályunkból „csak” öten Csonka Borbála, Imri Hanna, Ang Boon Peng játékos-edző, Ang Ze Khai és játékos-edzőként jómagam tudtunk megjelenni az osztályozón – fogalmazott Morvai István, aki a szakosztályvezetői teendőket is ellátja a MEAFC tollaslabdásainál. – Csapatunk minden tagja izgatottan várta a megmérettetést, akadt közülük, aki csak 2 órát tudott aludni. Az első körben a Veszprém mérkőzött meg a T(r)ollas SE. 2. csapatával és nyert 4-1 arányban. Ez a másfél óra elegendő volt arra, hogy a játékosaink megnyugodjanak és kellően „beüssék” magukat. A bemelegítés után edzőkollégámmal, Thomasszal, vagyis Ang Boon Penggel alaposan megfigyeltük mindkét csapatot, felmértük tudásszintjüket, pontosságukat. A második kör a miénk volt, a számunkra „fekete ló” Veszprém ellen. A versenydrukk miatt picit nehezen indult be a gépezet, de így is sikeresen behúztuk az első mérkőzést. A második mérkőzésünkön a pesti csapat – a veszprémiek elleni meccsükhez képest – erősebb felállásra váltott. Ezzel részben elérték céljukat, hiszen a férfi párost és a vegyes párost is csak három szettben tudtuk hozni ellenük. Az izgalmas, csodás labdamenetekkel tarkított osztályozón három közel azonos erősségű csapat közül mi bizonyultunk a legjobbnak, ezzel kivívtuk a jogot az OCSB II. osztályba lépésre. A szombati dicsőségért mindannyian tettünk, hiszen az első két fordulóban is jól kellett szerepelnünk! A teljes csapat névsor a következő: Béres Hedvig, Csonka Borbála, Imri Hanna, Muzsnay Kinga, Ang Boon Peng, Ang Ze Khai, Morvai István, Rausz Ádám, Tari Tamás. Csapatunkban hárman is Miskolci Egyetem hallgatói. Az ősszel induló új idényben, az OCSB II-ben nem lesz könnyű dolgunk, hiszen a BEAC I., a Pelikán DSE, a Talentum TSE I., a T(r)ollas SE I. és az I. osztályból kieső Ludovika SE ellen kell majd helytállnunk. Az sem könnyíti majd a helyzetünket, hogy főiskolai továbbtanulás miatt egy, vagy két kulcsfontosságú leányjátékosunkat is „elveszítjük”, ráadásul szeptembertől teremfelújítás miatt az edzéseinket is át kell szerveznünk.