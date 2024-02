Véget ért kedden Kuttor Attila második korszaka a Mezőkövesd Zsóry FC NB I-es labdarúgócsapatánál, a klub bejelentése szerint közös megegyezéssel szerződést bontottak a vezetőedzővel. Történt mindez edzésidőben, miközben a dél-borsodi együttes tréningjét Kuttor Attila eddigi segítője, Tóth Mihály vezette, aki a tavalyi év végén szerezte meg a legmagasabb edzői végzettséget, a pro-licencet.

Az MZSFC jelenleg kieső helyen áll, 11. a 12 csapatos mezőnyben, a tavaszi három meccsen mindössze 1 pontot szerzett. Vasárnap a tabellán előtte álló, 6 ponttal többet gyűjtött Zalaegerszegi TE FC ellen nem tudta csökkenteni a különbséget, így az idegenbeli, 1-1-es döntetlen volt Kuttor Attila utolsó mérkőzése.

A Mezőkövesd Zsóry FC zsinórban hét bajnoki óta nyeretlen, legutóbb 2023. november 25-én győztek, akkor az Újpest FC-t intéztek el hazai környezetben 4-0-ra. Ezt követően bár voltak bravúros pontszerzéseik idegenben, a Ferencvárosi TC és a Puskás AFC otthonában elért 0-0-s eredmények, de hazai pályán négy egymást követő élvonalbeli meccsen is kikaptak (a Ferencvárosi TC-től és Fehérvár FC-től egyaránt 2-0-ra, a Kecskeméti TE-től 3-0-ra, a Paksi FC-től pedig 1-0-ra). A múlt vasárnapi, Zalaegerszegi TE FC otthonában elért 1-1, amelynek az egyenlítő találata egy 608 perces gól nélküli időszakot zárt le, kevés volt ahhoz, hogy a csapat mellett tartsa Kuttor Attilát.

A most távozott tréner – akit hiába kerestünk telefonon, nem értünk el – előbb 2017. október 17-e és 2020. november 11-e között volt a sárga-kékek szakvezetője, második etapja pedig 2022. szeptember 14-én kezdődött és most ért véget.

Érdekesség, hogy a mezőkövesdi labdarúgócsapatnak a vasárnapi, zalai meccse a 281 bajnokija volt az élvonalban, amelyeknek több mint a felén, 142 mérkőzésen Kuttor Attila ült a dél-borsodiak kispadján.

Az utód

A kövesdiek már kedden megkezdték a tárgyalásokat a lehetséges új edzővel, információink szerint a szerb Milan Milanoviccsal ültek tárgyalóasztalhoz. A 61 éves edző 2012 óta dolgozik folyamatosan vezetőedzőként, ez idő alatt összesen 15 (!) csapat kispadján ült. A szerb együttesek közül a Hajduk Kulánál 27, a Novi Pazarnál két etapban 16+7, az OFK Beogradnál 4, a Radnicki Nisnél 3, az FK Radnál két részletben 62+30, az FK Zemunnál 68, a Radnál szintén két szakaszban 33+5, a Macva Sabahnál 11 mérkőzésen volt szakvezető a moldovai Sheriffnél 6, az örmény Alashkertnél 15, az egyaránt kazah Irtyshnél 19, a Tobolnál 24 mérkőzése volt.

Milan Milovanovic legutóbb szerb Radniknál dolgozott, ahonnan 5 meccs után 2023. december 27-én távozott: 2 döntetlen és 3 vereség után hagyta el az élvonal utolsó helyén álló csapatot.