Csütörtökön már nem Kuznyecov Szergej, hanem Simon Miklós tartotta az edzést a DVTK NB I-es labdarúgócsapatának.

Simon Miklós tavaly nyáron lett a diósgyőri klub munkatársa, a DVTK Labdarúgó Sportakadémia szakmai irányítását bízták rá. A jelenleg 43 esztendős sportszakember ezt megelőzően 14 éven keresztül dolgozott a Budapest Honvéd együttesénél, különböző beosztásokban, ahonnan a Magyar Futball Akadémia szakmai igazgatóként távozott. Simon Miklós egy időben dolgozott a Budapest Honvéd felnőtt csapata mellett is, Marco Rossit – a jelenlegi szövetségi kapitányt – segítette, illetve az olasz szakember válogatotthoz távozását követően négy NB I-es mérkőzésen irányította a Honvédot.

A DVTK felnőtt csapatánál végzett első munkanapja során a diósgyőri klub honlapjának nyilatkozva, többek között a következőket mondta Simon Miklós:

,,A DVTK Labdarúgó Sportakadémia szakmai igazgatójaként egy munka közepén, de még inkább egy munka elején talált meg a felkérés, amit nem szeretnék félbehagyni. A klub és a játékosok fejlesztése a fő feladatom, amiben az első csapat irányítása egy állomás. Nincs nehéz helyzetünk, hiszen minden feltétel adott. Jó játékoskerettel rendelkezünk, amely a téli edzőtáborban elvégzett munkának köszönhetően megfelelő állapotban várja a rajtot. A mi feladatunk az együttes továbbfejlesztése, többek között beépíteni a csapatba a magyar fiatalokat. Teljes mellszélességgel beleállok ebbe a feladatba, és a tudásom legjavát fogom nyújtani. Nyugodt vagyok, mert tudom, hogy mögöttem áll egy egész multisportklub, a tulajdonos, a klubvezetés, és számíthattok a klub összes munkatársára.”



Sok edzésen ott állt

Arról, hogy mennyire ismeri a játékoskeretet, a következőket mondta a piros-fehérek edzője:

,,Akadémiai szakmai igazgatóként nagyon szoros, napi szintű kapcsolatban álltam az előző vezetőedzővel és dr. Bajúsz Endrével. Sokat egyeztettünk, beszélgettünk, illetve minden mérkőzést láttam sok edzésen is ott álltam a pálya szélén. Természetesen az is igaz, hogy a közös munka során jobban meg lehet ismerni a játékosokat, de a fiatalokkal, illetve a második csapatba visszajátszókkal korábban is kialakult ez a személyes kapcsolat. A diósgyőri öltöző tele van jó szellemű, profi labdarúgókkal, akiknek az a feladatuk, hogy a tudásuk legjavát adják. Én ebben fogom őket segíteni. Ezek alapján kijelenthetem, hogy a klub, a játékosok és a szakmai stáb is készen áll, nincsenek kétségeim afelől, hogy meg fogjuk oldani a feladatot.”

Az edzői stábban bekövetkező változásokról a következőket nyilatkozta Simon Miklós:

,,Nagyon értékes tagjai vannak az előző stábnak is, akikkel szeretnék én is dolgozni. Szeretném, ha Tuska János kapusedző, Póti Krisztián videó elemző és Dobó László teljesítmény edző folytatná a munkát, miként Bubori Kornél erőnléti edző is, aki az elmúlt időszakban az akadémiai munkájával párhuzamosan egyre többet dolgozott az első csapat mellett, elutazott a téli edzőtáborba is. Velem együtt érkezik Szamosi Tamás, a DVTK tartalék vezetőedzője, akit rendkívül jó szakembernek tartok, nem véletlenül csábítottam vissza Diósgyőrbe, hiszen korábban már dolgozott a DVTK első csapata mellett.”