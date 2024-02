A labdarúgó Magyar Kupa nyolcaddöntőjének szerdai öt meccsén egyaránt vendég győzelem született, és bár a Vasas FC és a Ferencvárosi TC is csak 11-es rúgásokkal jutott be a nyolc közé, minden párharcban az előzetesen esélyesebbnek tartott csapatok léptek tovább.

Vagyis hiába reménykedett a már kedden a negyeddöntőbe jutott DVTK, hogy elvérezhet egy-két nagyvad szerdán, ez nem történt meg.

Mindez azt is jelenti, hogy a következő, vagyis április 3-i játéknapon, amikor szintén egy meccsek döntenek, a Diósgyőr szinte biztos, hogy idegenben lép pályára, kivéve akkor, ha a mai napon az Újpest FC továbbjut a Paksi FC ellen, és az említett két csapat egymás elleni meccsét követő sorsoláson a DVTK-val kerül össze, és a vasgyáriakhoz húzzák ki a lila-fehéreket.

A labdarúgó Magyar Kupa nyolcaddöntőjének eddigi eredményei

Diósgyőri VTK (NB I) – Zalaegerszegi TE FC (NB I) 4-2 (3-0)

Mezőörs KSE (vármegyei I.) – Vasas FC (NB II) 1-1 (0-0, 1-1, 1-1) – büntetőkkel: 4-5

HR-Rent Kozármisleny (NB II) – MTK Budapest (NB I) 0-3 (0-2)

VLS Veszprém (NB III) – Kecskeméti TE (NB I) 0-2 (0-0)

Tiszakécskei LC (NB II) – Kisvárda MG (NB I) 0-3 (0-0)

Debreceni VSC (NB I) – Ferencvárosi TC (NB I) 1-1 (0-1, 1-1, 1-1) – büntetőkkel: 3-5

A mai program

13.00: Szentlőrinc SE (NB III) – Nyíregyháza SFC (NB II)

19.00: Újpest FC (NB I) – Paksi FC (NB I)

21.00 után: az MK negyeddöntőjének sorolása