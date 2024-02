Három nappal a tavaszi bajnoki rajt előtt menesztette vezetőedzőjét a Diósgyőri VTK NB I-es labdarúgócsapata. Kuznyecov Szergej eltávolítását követően az diósgyőri utánpótlás akadémia igazgatója, Simon Miklós vette át az együttest. Vele az első három tavaszi fordulóban mindössze 1 pontot szereztek a piros-fehérek, a lehetséges 9-ből, és ez felerősítette azokat a hangokat, hogy az ideiglenes edzőből valószínűleg nem lesz végleges.

A diósgyőri kispad vonzó, annak ellenére, hogy forrónak számít, hiszen aki itt képes lenne arra, hogy legalább másfél évet kihúzzon az élvonalban, az a klub 10 legnagyobb meccsszámú edzője közé kerülne be. Persze ne legyünk naivak, nem az örökös frusztráció a vonzó, hanem a pénz, amiért ide, illetve egy élvonalbeli csapat kispadjára lehet szerződni.

Négy

Simon Miklós ideglenességének felfüggesztése kapcsán több edző neve is felmerült a DVTK-val kapcsolatban, a 48 éves német Michael Borisról, az MTK Budapest és a Fehérvár FC korábbi edzőjéről márt írtunk.

A szerb Milos Kruscic is több DVTK meccsen is felbukkant már ebben a szezonban, a 47 éves tréner szintén jól ismeri a magyar mezőnyt, hiszen korábban az Újpest FC és a Kisvárda MG csapatait is irányította.

A zte.hu portál információ szerint az 51 esztendős horvát Dean Kalfuric neve is felmerült a DVTK-nál. A tavalyi idényben a Budapest Honvédnél dolgozott szakembernek azonban jelenleg van csapata, a bosnyák Velez Mostart irányítja, és nem akar váltani.

Máté Csabáról is írtunk már, – tudomásunk szerint elsőként, – ő az, aki éveken a Ferencvárosi TC-nél dolgozott edzőként. Legutóbb, beugróként, a fővárosi együttes első csapatát is irányította. Az 54 éves tréner nem mellékesen a múlt héten vasárnap egy fotó tanulsága szerint a Diósgyőrben, a VIP teraszról nézte meg a DVTK – Újpest FC (1-2) NB I-es labdarúgó bajnokit.