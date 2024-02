Tizenegy magyar

A júniusi Európa-bajnokság keretének végleges összeállítása előtt, illetve az ezt követő jövő játékosait ,,keresve” fordulóról, fordulóra járja a pályákat a szövetségi kapitány. A vasárnapi meccsen a hazai csapat kezdőjében mindössze négy magyar labdarúgó kapott helyet, további egy játékos pedig csereként lépett pályára, a vendégeknél ugyanez ez a szám 5+1 fő volt.

Marco Rossi legutóbb tavaly októberben járt legutóbb Diósgyőrben, meccsen, akkor a DVTK – Kecskeméti TE (3-1) bajnokit tekintette meg, ami után néhány nappal – honlapunk kérdésére válaszolva – név szerint megemlítette, hogy Gera Dániel és Lukács Dániel játéka keltette fel a figyelmét.

Hazai oldal

Utóbbit most már nem láthatta, mert éppen a KTE csapatához igazolt a támadó, Gera viszont megmutatta magát. Két poszton is: előbb jobb oldali védőként, majd a második félidőben, mivel erre a posztra küldött be friss játékost a diósgyőriek vezetőedzője, Simon Miklós, aki Farkas D.-t cserélte be, Gera egy sorral előrébb került. Így 19 percet jobb oldali támadóként is játszhatott a jelen állás szerint a DVTK-tól nyáron távozó, 28 éves labdarúgó, akit egy orosz együttes látna szívesen.

Gerán kívül a Diósgyőrben kezdőként az egyaránt 29 éves Szatmári és Holdampf mutathatta meg, hogy mit tud, illetve az utánpótlás válogatott, 19 esztendős Jurek, aki még nem tart ott, hogy a felnőtt válogatott tagságra esélye legyen, és ugyanez elmondható a 23 éves Bokrosról is, aki a tavalyi évadban az NB II-ben szerepelt rendszeresen baloldali védőként.

A vendégeknél

Az Újpest FC-ben pályára lépettek közül, a 32 éves Simon K. aligha számít a jövő emberének, a 29 esztendős kapus, Banai – aki jól teljesített –, és a 28 éves, a hiányposztnak számító bal oldali védőként szerepeltetett Tamás K. – aki szintén megbízható produkcióval rukkolt elő – valamennyire érdekes lehet a kapitány számára, ahogy a 21 éves belső védő, Fehér Csanád is. De Marco Rossi minden bizonnyal két olyan 23 éves újpesti labdarúgóra volt elsősorban kíváncsi, akiknek a közelmúltban már lehetőséget adott a válogatottban. Egyikük a korábban a DVTK-nál is megfordult, bal oldali támadó, a 2-szeres válogatott Kiss Tamás, aki csere volt, másikuk a jobb oldali futó, 7-szeres felnőtt magyar válogatott, Csoboth Kevin.