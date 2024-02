Férfi röplabda Extraliga, 19. forduló:

GreenPlan-VRC Kazincbarcika – MAFC-BME (Kazincbarcika, Don Bosco Sportközpont, vasárnap, 17.00)

Toronyai Miklós, a VRCK vezetőedzője: – A múltkori, Dunaújváros elleni idegenbeli meccsen tudtunk pihentetni bizonyos embereket, akik korábban ,,húzták" a csapatot, így több pozícióban lehetőséget kaptak a fiataljaink. Az első szettben megfelelő volt a hozzáállás, azonban a második és a harmadik játszmában visszaesett a koncentráció, és bár ezeket a felvonásokat is megnyertük, ilyet nem szabad elkövetni. Akik a pályán vannak, azoknak százszázalékot kell adniuk, végig a mérkőzésen, legyen bárki is a háló másik oldalán. A mostani összecsapásba másképpen megyünk bele, hiszen a MAFC hárommal mögöttünk, a hatodik helyen áll a táblázaton, szépen lépkednek felfelé, nemrég a Debrecent is megverték. Nyilván ebben, az eredményekben elsősorban a két külföldi játékosuk keze van benne, tehát nekünk elsősorban őket kell semlegesítenünk. Még van hátra öt meccs az alapszakaszból, a célunk, hogy maradjunk benne az első négyben - tudta meg a boon.hu.

