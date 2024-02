Női Extraliga, negyeddöntő, 2. mérkőzés

DVTK Ongropack – Vasas Óbuda (DVTK Aréna, csütörtök, 18.00)

Németh Szabolcs, a DVTK vezetőedzője: – Tudjuk, hogy ki, milyen csapat az ellenfelünk, hogy a Vasasnak milyen játékosállománya van. De: azt szeretném, ami az első, fővárosi, 3:0-s vereséggel véget ért meccsen nem tükröződött vissza, hogy miután nincs rajtunk teher, ne megilletődötten röplabdázzunk, vállaljunk fel bizonyos szituációkat, még akkor is, ha most ez extrának tűnik, hangzik. Lehet közhely, de ex-játékosként magam is megtapasztaltam hasonlót, hogy ha ilyen meccseken felvállaltam azt, amit egyébként nem biztos, akkor azt tovább tudtam vinni a következő mérkőzésre, ha alibiztem, akkor ez természetesen nem működött. Nincs még győzelmünk a bajnokságban, azonban a következő körben, az alsó házban majd olyan csapatokkal fogunk találkozni, melyek nem véletlenül tartoznak ide, lehet majd rajtuk fogást keresni, és remélhetőleg találni. A Vasassal szembeni még minimum két találkozót használjuk fel arra, hogy fejlődjünk.

