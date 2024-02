A klub körüli pozitív történések, valamint az edzőcsere (Nebojsa Vignjevicet Mészöly Géza váltotta) úgy néz ki, hatással van az Újpest szurkolók gondolkodására is. Bár minden ,,nagyos friss" a Megyeri úton, és a csapatot akár még a kiesés szele is meglegyintheti, a Viola Fidelity szurkolói közösség közösségi oldalán pénteken megjelent egy bejegyzés, az alábbi tartalommal: ,,Sziasztok! A klub körüli pozitív változásokban és egy szebb jövőben bízva, vasárnap irány Miskolc, újra hallatjuk a hangunk, gyere és tarts Te is a Táborral!" Azt nem tudjuk, hogy a felhívásnak mennyien tesznek eleget, és hányan választják vasárnap úticéljukként Miskolcot, a DVTK Stadiont, de a lila-fehérek esetében több száz fős drukker háttérrel lehet számolni. Nem kizárt tehát, hogy 6000-8000 fő jelenlétében rendezik meg a – helyezéstől függetlenül – rangadót.