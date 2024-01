Huszonöt nap alatt nyolc tétmérkőzést játszik januárban a DVTK Hun-Therm női kosárlabdacsapata. A piros-fehérek az újabb erős menetüket szombaton 17.00-tól, hazai környezetben, a DVTK Arénában, az E.ON ELTE BEAC elleni meccsel kezdik, az élvonalbeli bajnokság 10. fordulójában. A veretlenül, száz százalékos teljesítménnyel listavezető diósgyőriekre a bajnoki összecsapásokon kívül Euroliga csoportmeccsek várnak ebben a hónapban, amelyek már a rájátszásba jutásért zajlanak.

A piros-fehérek a 2023/24-es évadban, a tavalyi évben 21 tétmérkőzést játszottak, és ebből 18 meccset megnyertek. Legutóbb december 20-án léptek pályára, Euroliga találkozón, és Diósgyőrben, az olasz bajnok, Beretta Famila Schio ellen nyertek (73-69). Ezzel együtt, a legutóbbi nagy menetelésük során, a november 18-án kezdődött év végi hajrában, 10 tétmeccsen 8 győzelmet arattak.

A bajnoki szünetben a diósgyőriek több játékosa is válogatott összetartáson vett részt, Toman, Aho T. és Oláh F. a magyar U20-as együttesnél járt, míg felnőtt nemzeti csapatunknál a Lelik, Aho N. és Kányási triónak volt jelenése, december 27-29-e között Székesfehérváron. Igaz, utóbbi két játékos nem tudott részt venni az edzéseken, sérülés miatt.

– Szerencsére azóta javult a helyzet, Aho Nina már túl van injekciózáson, Kányási Verának a vártnál ugyan lassabban jön rendbe a sérülése, de nem vagyunk türelmetlenek, és jó hírnek tartjuk, hogy a jövő héten már be tud állni a kontakt edzésekbe. Viszont Darcee Garbin térde rakoncátlankodik, nem biztos, hogy fog tudni játszani, ugyanis edzéseket hagyott ki – sorolta Völgyi Péter, a DVTK Hun-Therm vezetőedzője, aki arra a kérdésre, hogy jutott-e egy kis pihenő az elmúlt két és fél hétben, így felelt: – Igen, és úgy látom ez jót is tett. A múlt héten szombaton, december 30-án még két edzést tartottunk, majd két nap pihenő után, január 2-án folytattuk a munkát. Ezt a hetet megnyomtuk, most volt lehetőség gyakorolni néhány játékelemet, és még konditermi edzéseket is sikerült beiktatni a programba. Szükség is lesz a jó fizikumra, hogy végig tudjuk tolni a januárt, mert sűrű lesz, ami ránk vár. Több játékosunknak az egyetemi tanulmányaival összefüggésben a vizsga időszakra is koncentrálnia kell, és emiatt egyfajta szétszórtság azért látszódik, de ezzel együtt kell éljünk ezekben a napokban, ugyanis számunkra is fontos, támogatjuk azt, hogy kiművelt főkké váljanak.



Fontos a jó kezdés

A szakvezetőnek szóba hoztuk, hogy a BEAC elleni mérkőzés jó felvezetés lehet a hónap egyik legnagyobb jelentőségű mérkőzése, a jövő hét szerdai, a lengyel Lublin elleni Euroliga csoportmeccs előtt, ahol egy győzelemmel a diósgyőriek bebiztosíthatnák a rájátszásba, a legjobb nyolc közé jutásukat.

– Fontos mérkőzés lesz a Lublin elleni találkozó, és a nyolc nappal ezt követő Sepsi elleni hazai Euroliga meccs is, ugyanis ez akár már arról is dönthet, hogy az EL-negyeddöntőjében, a két nyert meccsig tartó párharcban kedvezményezettek, szükség esetén többszöri pályaválasztók legyünk, de ne szaladjunk ennyire előre – monda Völgyi Péter, majd így folytatta: – A BEAC ellen természetesen nyerni szeretnénk, azzal együtt is, hogy számítunk arra, hogy a szünet után egy picit akadozni fog a játékunk. A fővárosi csapatnak három kulcsjátékosa van, őket kell semlegesítenünk. A meccsen igyekszünk majd olyan taktikai dolgokat alkalmazni, ami a jövőben fontos lehet. Az év elején fontos a jó kezdés, mert ez adhat alapot a jó folytatásra.